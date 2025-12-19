'काश मैं खुद को शर्म से दफना....' बांग्लादेश में कट्टरपंथियों के आतंक पर यूनुस के सहयोगी ने मांगी माफी
बांग्लादेश में मुहम्मद यूनुस के एक सहयोगी ने कट्टरपंथी विचारधारा के समर्थन में सोशल मीडिया पर पोस्ट करने के बाद माफी मांगी है। उन्होंने अपनी टिप्पणी क ...और पढ़ें
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। बांग्लादेश में कट्टरपंथियों द्वारा मचाए गए उत्पात को लेकर अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस के प्रमुख सहयोगी और मीडिया एडवाइजर शफीकुल आलम ने ढाका में मचाई गई अराजकता और विनाश के लिए माफी मांगी है।
कट्टरपंथी भीड़ नेढाका में पूरी रात उत्पात मचाया और अखबारों के दफ्तरों और सांस्कृतिक केंद्रों को जला दिया। इस पर शफीकुल आलम ने कहा कि काश मैं जमीन का एक बड़ा टुकड़ा खोदकर खुद को शर्म से दफना पाता।
यूनुस प्रशासन कट्टरपंथियों के प्रति नरम रुख अपना रही है जिसके कारण आगजनी करने वाले और दंगाइयों को बढ़ावा मिल रहा है।
मैं आपकी मदद करने में नाकाम रहा- शफीकुल आलम
शफीकुल आलम ने फेसबुक पोस्ट पर कहा, कल रात मुझे 'द डेली स्टार' और 'प्रोथोम आलो' में काम करने वाले मेरे पत्रकार मित्रों का रोते-रोते मदद के लिए फोन आया। मेरे सभी मित्रों से मैं तहे दिल से माफी मांगता हूं कि मैं आपकी मदद करने में नाकाम रहा। मैंने सही लोगों को कई बार फोन किया, मदद जुटाने की कोशिश की, लेकिन तय समय पर मदद नहीं पहुंच पाई।
कट्टरपंथियों ने अखबार के दफ्तर पर किया हमला
उन्होंने आगे लिखा कि आखिरकार मैं, सुबह पांच बजे सोया, यह जानने के बाद कि'द डेली स्टार' के अंदर फंसे सभी पत्रकारों को बचा लिया गया था और वे सुरक्षित थे। हालांकि, तब तक दोनों अखबार देश में मीडिया संस्थानों पर हुए सबसे भीषण भीड़ के हमलों और आगजनी को झेल चुके थे।
शफीकुल आलम ने कहा कि एक पूर्व पत्रकार के रूप में उन्हें खेद है और उनकी इच्छा है कि वे जमीन का एक टुकड़ा खोदकर खुद को शर्म से दफना दें।
इसे भी पढ़ें : इंडियन हाई कमिश्नर के घर पर हमला, आवामी लीग का ऑफिस फूंका... बांग्लादेश में बवाल
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।