    Video: पुलिस स्टेशन, गाड़ियां और बिजली के खंभे... बैंकॉक में सब लील गया 'पाताललोक'

    By Digital Desk Edited By: Chandan Kumar
    Updated: Wed, 24 Sep 2025 01:52 PM (IST)

    थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में एक व्यस्त सड़क पर भूमिगत ट्रेन स्टेशन के निर्माण के दौरान 50 मीटर गहरा गड्ढा बन गया जिसमें तीन कारें और बिजली के खंभे समा गए। बैंकॉक के गवर्नर ने बताया कि इस हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ लेकिन सड़क पूरी तरह से टूट गई। गड्ढे के कारण पास के अस्पताल को ओपीडी सेवाएं बंद करनी पड़ीं।

    सोशल मीडिया पर इस हादसे का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। (फोटो सोर्स- X)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में हमेशा चहल-पहल रहने वाली एक सड़क पर अचानक 50 मीटर गहरा गड्ढा बन गया। ये गड्ढा इतना खतरनाक बन की कि ऐसा लग रहा है जैसे ये सीधा पाताल लोक का रास्ता है।

    इस विशाल गड्ढे में तीन कारों और बिजली के कई खंभे अंदर चले गए। इस घटना ने शहर में हड़कंप मचा दिया। लोग जान बचाने के लिए इधर-उधर भागने लगे।

    क्या थी जमीन धंसने की वजह?

    बैंकॉक के गवर्नर चाडचार्ट सिट्टिपंट ने बताया कि यह हादसा एक भूमिगत ट्रेन स्टेशन के निर्माण कार्य के कारण हुआ। गनीमत रही कि इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ, लेकिन सड़क पूरी तरह से टूट गई।

    सोशल मीडिया पर इस हादसे का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में सड़क धीरे-धीरे धंसती दिख रही है। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि सड़क के नीचे का हिस्सा खिसकने से बिजली के खंभे गिर गए और पानी की पाइपलाइनें टूट गईं। गड्ढा इतना बड़ा हो गया कि इसने चार लेन वाली सड़क समा गई।

    अस्पताल की सेवाएं हुईं प्रभावित

    गड्ढे का दायरा इतना बढ़ गया कि यह पास के एक पुलिस स्टेशन के किनारे तक पहुंच गया। आसपास के एक अस्पताल को भी दो दिनों के लिए अपनी ओपीडी सेवाएं बंद करनी पड़ीं। हालांकि, शहर के अधिकारियों ने साफ किया कि अस्पताल की संरचना को कोई नुकसान नहीं हुआ है। फिर भी, पुलिस स्टेशन और आसपास की इमारतों को खाली करा लिया गया।

    सुरक्षा के लिए क्षेत्र में बिजली और पानी की आपूर्ति रोक दी गई है। गवर्नर चाडचार्ट ने कहा कि संबंधित टीमें गड्ढे को जल्द से जल्द भरने का काम कर रही हैं। मॉनसून के मौसम में भारी बारिश की आशंका के बीच यह काम और भी चुनौतीपूर्ण हो गया है, क्योंकि बारिश से नुकसान बढ़ सकता है।

