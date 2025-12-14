Australia Firing: हमलावर कर रहा था ताबड़तोड़ फायरिंग, फिर निहत्थे व्यक्ति ने दिखाई गजब की हिम्मत; वीडियो वायरल

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी स्थित बॉन्डी बीच पर हुई गोलीबारी से जुड़ा एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसे देखकर हर कोई हैरान है। वीडियो में देखा जा सकता है कि एक हमलावर पेड़ के पीछे छिपकर गोलियां चला रहा है, तभी एक निहत्थे व्यक्ति ने हिम्मत दिखाते हुए हमलावर को दबोच लिया और उसी की बंदूक लेकर उसी पर तान दी।

यह वीडियो करीब 15 सेकेंड का है, जिसमें देखा जा सकता है कि निहत्था शख्स पहले कारों के पीछे छिपा रहता है। फिर वह पीछे से दौड़कर एक बंदूकधारी पर हमला करता है, उसकी गर्दन पकड़ता है और उससे राइफल छीन लेता है।

10 लोगों की हुई मौत इस सामूहिक फायरिंग में अब तक 10 लोगों की मौत हो चुकी है, जिनमें एक व्यक्ति ऐसा है जिसे हमलावरों में से एक माना जा रहा है। न्यू साउथ वेल्स (NSW) पुलिस के अनुसार, दूसरा संदिग्ध हमलावर गंभीर हालत में है। इस घटना में कुल 11लोग घायल हुए हैं, जिनमें दो पुलिसकर्मी भी शामिल हैं। पुलिस ने बताया कि हालात को देखते हुए मृतकों की संख्या बढ़ सकती है।

BREAKING: Video shows how bystander disarmed one of the Bondi Beach gunmen pic.twitter.com/YN9lM1Tzls — The Spectator Index (@spectatorindex) December 14, 2025 प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, दोनों हमलावरों ने करीब 50 राउंड गोलियां चलाईं। घटना के बाद इलाके में बड़े पैमाने पर पुलिस ऑपरेशन शुरू किया गया। NSW पुलिस ने पहली बार इस घटना को लेकर भारतीय समयानुसार दोपहर 2.17 बजे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जानकारी दी। पुलिस ने लोगों से इलाके से दूर रहने और सुरक्षित जगहों पर शरण लेने की अपील की है। PM अल्बनीज की लोगों से अपील ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने इस घटना को चौंकाने वाली और बेहद दुखद बताया। उन्होंने कहा कि पुलिस और आपात सेवाएं मौके पर मौजूद हैं और लोगों की जान बचाने में जुटी हैं। उन्होंने लोगों से पुलिस को निर्देशों का पालन करने की अपील की।