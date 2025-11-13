ऑस्ट्रेलिया का नया स्टूडेंट वीजा नियम कल से लागू, भारतीय छात्रों पर क्या पड़ेगा असर?
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। ऑस्ट्रेलिया ने अंतरराष्ट्रीय छात्रों के लिए वीजा नियमों में बड़ा बदलाव किया है। 14 नवंबर 2025 से लागू होने वाला यह नया नियम Ministerial Direction 115 वीजा आवेदन प्रक्रिया को और ज्यादा पारदर्शी और संतुलित बनाने का काम करेगा। इसका मकसद है कि अंतरराष्ट्रीय छात्र न सिर्फ बड़े शहरों में बल्कि छोटे शहरों और क्षेत्रीय शिक्षा संस्थानों में भी बेहतर तरीके से पढ़ाई कर सकें।
पिछले कुछ सालों में ऑस्ट्रेलिया में अंतरराष्ट्रीय छात्रों की संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही थी। इससे विश्वविद्यालयों, हॉस्टल और स्थानीय संसाधनों पर दबाव बढ़ गया। सरकार ने नियम कड़े किए, जिससे 2025 में नए वीजा आवेदन 26% कम हुए और नए पाठ्यक्रम में नामांकन 16% घटा। विश्वविद्यालय अब गुणवत्ता पर ध्यान दे सकते हैं, छात्र आवास सुनिश्चित कर सकते हैं और वीजा नियमों के दुरुपयोग को रोक सकते हैं।
छोटे संस्थानों को मिलेगा मौका
नए नियम Ministerial Direction 115 के तहत, वीजा प्रक्रिया अब अधिक निष्पक्ष होगी। जो शिक्षा संस्थान अंतरराष्ट्रीय छात्रों की संख्या जिम्मेदारी से संभालते हैं, उन्हें वीजा आवेदन प्रक्रिया में प्राथमिकता मिलेगी। इस बदलाव से छोटे वोकैशनल और ट्रेनिंग संस्थानों को भी छात्र लेने का मौका मिलेगा और सिर्फ बड़े विश्वविद्यालयों तक सीमित नहीं रहेगा।
भारतीय छात्रों के लिए क्या बदलाव?
भारतीय छात्र अब ऐसे संस्थानों में आवेदन कर सकते हैं जो गुणवत्ता और नियमों का पालन करते हैं। इस नियम के तहत वीजा प्रक्रिया तेज और पारदर्शी होगी। ऑस्ट्रेलिया सरकार नवंबर और दिसंबर में इस नए नियम पर जानकारी सत्र भी आयोजित करेगी, जिससे संस्थानों और छात्रों को बदलाव समझने में आसानी होगी।
