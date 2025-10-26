ASEAN समिट में वर्चुअल रूप से क्यों शामिल होंगे पीएम मोदी? क्या है आसियान शिखर सम्मेलन का एजेंडा

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों के संगठन (आसियान) शिखर सम्मेलन मलेशिया में होने जा रहा है। इसमें शामिल होने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप रविवार को मलेशिया पहुंच गए। यहां ट्रंप अपने समकक्षी शी चिनफिंग से व्यापार वार्ता करेंगे। लेकिन ट्रंप की प्रधानमंत्री मोदी से बहुप्रतीक्षित वार्ता नहीं हो पाएगी।

दरअसल, आसियान शिखर सम्मेलन पर काफी ध्यान केंद्रित किया जा रहा है , क्योंकि इस दौरान व्यापार और शांति समझौते जैसे कई अहम मुद्दों पर चर्चा होनी है। वहीं, आसियान शिखर सम्मेलन में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअल रूप से भाग ले रहे हैं। ऐसे में वहां ट्रंप की प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात नहीं हो पाएगी।

पीएम मोदी की वर्चुअल उपस्थिति बता दें कि भारत और मलेशिया ने घोषणा की कि भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आसियान शिखर सम्मेलन के लिए कुआलालंपुर की यात्रा नहीं करेंगे। वे इस सम्मेलन में वर्चुअल रूप से शामिल होंगे। इससे पहले ऐसा अनुमान लगाया जा रहा था कि इस सम्मेलन के दौरान पीएम मोदी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे। लेकिन नई दिल्ली की घोषणा के बाद यह संभावना खत्म हो गई।

क्यों नहीं जा रहें पीएम मोदी? भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कार्यक्रम और अन्य मुद्दों के कारण आसियान शिखर सम्मेलन में व्यक्तिगत रूप से शामिल नहीं होने का फैसला किया। मलेशियाई प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम ने कहा कि मोदी ने उनसे कहा कि "चूँकि दीपावली का त्योहार अभी भी मनाया जा रहा है, इसलिए वे ऑनलाइन भाग लेंगे।" वहीं, विदेश मंत्री एस जयशंकर 27 अक्टूबर को पूर्वी एशियाई शिखर सम्मेलन सहित कई प्रमुख बैठकों में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे।

आसियान शिखर सम्मेलन का एजेंडा आसियान शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप मलेशिया पहुंच गए हैं। यह एक ऐसी बैठक है, जिसमें ट्रंप अपने कार्यकाल के दौरान कई बार शामिल नहीं हो पाए थे। अमेरिकी राष्ट्रपति की कार्यसूची में व्यापार वार्ता और शांति समझौते सहित कई विषय शामिल हैं। इस बैठक में हिस्सा लेने के साथ-साथ ट्रंप मलेशिया के साथ एक व्यापार समझौते पर भी हस्ताक्षर करेंगे।