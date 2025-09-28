Language
    अर्जेंटीना में 3 महिलाओं की इंस्टा लाइव पर हत्या, विरोध मे सड़कों पर उतरे हजारों लोग

    By Digital Desk Edited By: Abhinav Tripathi
    Updated: Sun, 28 Sep 2025 08:08 AM (IST)

    अर्जेंटीना में ब्यूनस आयर्स की सड़कों पर हज़ारों प्रदर्शनकारियों ने ड्रग तस्करों द्वारा इंस्टाग्राम लाइव पर तीन युवतियों की हत्या के विरोध में न्याय की मांग की। लारा ब्रेंडा और मोरेना नामक इन युवतियों की हत्या ने पूरे देश को हिला दिया है। परिजनों और रिश्तेदारों ने युवतियों के लिए न्याय की मांग करते हुए प्रदर्शन किया। अधिकारियों ने बताया कि यह अपराध ड्रग गिरोहों से जुड़ा है।

    अर्जेंनटीना में सड़कों पर उतरे हजारों लोग। (फोटो- सोशल मीडिया)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अर्जेंटीना से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहां ब्यूनस आयर्स की सड़कों पर हजारों प्रदर्शनकारी अचानक सड़कों पर उतरे और उन्होंने तीन युवतियों के लिए न्याय की मांग करनी शुरू कर दी।

    दरअसल, अर्जेंटीना की तीन महिलाओं हत्या ड्रग तस्करों ने इंस्टाग्राम पर लाइव वीडियो के दौरान कर दी थी। इन तीन युवतियों की पहचान लारा, ब्रेंडा और मोरेना के रूप में हुई है।

    सड़कों पर उतरे लोगों ने की न्याय की मांग

    इस जघन्य अपराध ने पूरे देश को हिला कर रख दिया है। तीनों युवतियों के परिजन और रिश्तेदार न्याय की मांग कर रहे हैं। लोगों ने युवतियों के लिए न्याय की मांग की। प्रदर्शनकारी एक नारीवादी समूह द्वारा आयोजित मार्च में ढोल बजाते हुए कह रहे थे, यह एक मादक-नारी हत्या थी! हमारी जिंदगी बेकार नहीं है!

    अधिकारियों ने क्या कहा?

    अधिकारियों ने बताया कि यह अपराध, जिसे जांचकर्ताओं ने ड्रग गिरोहों से जोड़ा है, इंस्टाग्राम पर लाइव किया गया और एक निजी अकाउंट के 45 सदस्यों ने इसे देखा।

    पीड़िता के पिता ने क्या कहा?

    ब्रेंडा के पिता लियोनेल डेल कैस्टिलो ने विरोध प्रदर्शन में पत्रकारों से कहा कि महिलाओं की सुरक्षा पहले से कहीं ज़्यादा होनी चाहिए। उन्होंने पहले कहा था कि अपनी बेटी के साथ हुए दुर्व्यवहार के कारण वह उसके शव की पहचान नहीं कर पाए थे।

    वहीं, 20 वर्षीय चचेरे भाई बहनों के दादा एंटोनियो डेल कैस्टिलो रो पड़े और उन्होंने हत्यारों को खून का प्यासा करार दिया। उन्होंने कहा, "आप किसी जानवर के साथ ऐसा नहीं करेंगे जो उन्होंने उनके साथ किया। मुझे उम्मीद है कि सच्चाई सामने आएगी। मैं लोगों से हमारे साथ खड़े होने का आग्रह करता हूं।

    मामले में हुई पांच लोगों की गिरफ्तारी

    वहीं, इस मामले को लेकर शुक्रवार को राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री पेट्रीसिया बुलरिच ने पाँचवें संदिग्ध की गिरफ्तारी की घोषणा की, जिससे कुल संख्या तीन पुरुषों और दो महिलाओं की हो गई। बताया जा रहा है कि पांचवे संदिग्ध पर एक कार के साथ रसद प्रदान करने का आरोप है। जिसे बोलीविया से सीमावर्ती शहर विलाजोन में गिरफ्तार किया गया। 

