    इजरायली हमले के बाद हूती की कैद से छूटे 24 पाकिस्तानी, यमन के बंदरगाह पर बंधक बनाकर रखा था

    By Agency Edited By: Jeet Kumar
    Updated: Sun, 28 Sep 2025 03:56 AM (IST)

    लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस (एलपीजी) लेकर यमन के नजदीक से गुजर रहे टैंकर पर पहले यमन के हूती लड़ाकों ने कब्जा कर चालक दल को बंदी बनाया इसके बाद इजरायल ने ड्रोन से उस टैंकर पर हमला कर दिया। टैंकर के 27 सदस्यीय चालक दल में 24 पाकिस्तानी नागरिक थे। हमले के बाद इन सभी को टैंकर से सुरक्षित निकाल लिया गया।

    इजरायली हमले के बाद हूती की कैद से छूटे 24 पाकिस्तानी (सांकेतिक तस्वीर)

     पीटीआई, इस्लामाबाद। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस (एलपीजी) लेकर यमन के नजदीक से गुजर रहे टैंकर पर पहले यमन के हूती लड़ाकों ने कब्जा कर चालक दल को बंदी बनाया, इसके बाद इजरायल ने ड्रोन से उस टैंकर पर हमला कर दिया।

    टैंकर के 27 सदस्यीय चालक दल में 24 पाकिस्तानी नागरिक थे। हमले के बाद इन सभी को टैंकर से सुरक्षित निकाल लिया गया। यह घटना 17 सितंबर की है लेकिन पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी ने इसकी जानकारी शनिवार को दी है।

    नकवी ने बताया कि हाउती ने इस टैंकर को यमन के रास इसा बंदरगाह पर बंधक बनाकर रखा था, उसी दौरान इजरायली हमले से टैंकर में आग लग गई और उसमें विस्फोट हो गया। हमले से बचाए गए चालक दल के सभी सदस्यों को बाद में हूती संगठन ने रिहा कर दिया और वे यमन की समुद्री सीमा से बाहर आ गए हैं।

    नकवी ने बताया कि चालक दल में श्रीलंका के दो नागरिक और एक नेपाल का नागरिक शामिल था। जहाज का कैप्टन पाकिस्तानी नागरिक था। इजरायल यमन में हूती के ठिकानों पर लगातार हवाई हमले कर रहा है जबकि हूती नवंबर 2023 से हमास के समर्थन में इजरायल पर मिसाइल और ड्रोन दाग रहा है।