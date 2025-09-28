इजरायली हमले के बाद हूती की कैद से छूटे 24 पाकिस्तानी, यमन के बंदरगाह पर बंधक बनाकर रखा था

लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस (एलपीजी) लेकर यमन के नजदीक से गुजर रहे टैंकर पर पहले यमन के हूती लड़ाकों ने कब्जा कर चालक दल को बंदी बनाया इसके बाद इजरायल ने ड्रोन से उस टैंकर पर हमला कर दिया। टैंकर के 27 सदस्यीय चालक दल में 24 पाकिस्तानी नागरिक थे। हमले के बाद इन सभी को टैंकर से सुरक्षित निकाल लिया गया।

पीटीआई, इस्लामाबाद। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस (एलपीजी) लेकर यमन के नजदीक से गुजर रहे टैंकर पर पहले यमन के हूती लड़ाकों ने कब्जा कर चालक दल को बंदी बनाया, इसके बाद इजरायल ने ड्रोन से उस टैंकर पर हमला कर दिया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

टैंकर के 27 सदस्यीय चालक दल में 24 पाकिस्तानी नागरिक थे। हमले के बाद इन सभी को टैंकर से सुरक्षित निकाल लिया गया। यह घटना 17 सितंबर की है लेकिन पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी ने इसकी जानकारी शनिवार को दी है।

नकवी ने बताया कि हाउती ने इस टैंकर को यमन के रास इसा बंदरगाह पर बंधक बनाकर रखा था, उसी दौरान इजरायली हमले से टैंकर में आग लग गई और उसमें विस्फोट हो गया। हमले से बचाए गए चालक दल के सभी सदस्यों को बाद में हूती संगठन ने रिहा कर दिया और वे यमन की समुद्री सीमा से बाहर आ गए हैं।