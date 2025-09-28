Language
    इंस्टाग्राम और टिकटॉक पर लाइव हत्या, अर्जेंटीना में तीन लड़कियों के साथ हुई खौफनाक वारदात

    By Prince Gourh Edited By: Prince Gourh
    Updated: Sun, 28 Sep 2025 08:10 PM (IST)

    अर्जेंटीना की राजधानी ब्वेनस आयर्स में तीन युवतियों की बेरहमी से हत्या कर दी गई जिसका इंस्टाग्राम और टिकटॉक पर लाइव स्ट्रीम किया गया। ब्रेंडा डेल कास्टिलो मोरेना वेरदी और लारा गुटिरेज नामक ये युवतियां 19 सितंबर को लापता हो गई थीं। पुलिस को संदेह है कि एक अंतरराष्ट्रीय ड्रग्स गिरोह ने नशीले पदार्थों का एक पैकेट चुराने के आरोप में उन्हें टॉर्चर किया और मार डाला।

    इंस्टाग्राम और टिकटॉक पर लाइव हत्या (फाइल फोटो)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अर्जेटीना की राजधानी ब्वेनस आयर्स के पास तीन युवतियों की बेरहमी से हत्या कर दी गई। सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि यह वारदात इंस्टाग्राम और टिकटॉक पर लाइव स्ट्रीम की गई। मारे गए लोगों में ब्रेंडा डेल कास्टिलो, मोरेना वेरदी और लारा गुटिरेज शामिल हैं।

    पुलिस को शक है कि यह हत्या एक अंतरराष्ट्रीय ड्रग्स गिरोह ने अंजाम दी। जांच में सामने आया कि गिरोह ने यह कदम एक संदेश देने के लिए उठाया, क्योंकि आरोप है कि पीड़िताओं में से किसी ने नशीले पदार्थों का एक छोटा पैकेट चुरा लिया था।

    कहां गई थी तीनों लड़कियां?

    तीनों लड़कियों को 19 सितंबर की रात करीब 9.30 बजे आखिरी बार देखा गया, जब वे एक सफेद वैन में बैठीं। उन्हें बताया गया था कि वे पार्टी या काम के लिए जा रही हैं, लेकिन वास्तव में उन्हें 18 मील दूर एक घर में ले जाया गया।

    पुलिस का कहना है कि यह सब उन्हें देने और दूसरों को डराने की योजना का हिस्सा था। वहीं उन्हें टॉर्चर किया गया और हत्या कर दी गई। बुधवार को पुलिस ने ब्वेनस आयर्स के दक्षिणी इलाके में एक घर के आंगन से तीनों के शव बरामद किए। शव जमीन में दबे मिले।

    गुस्से में लोग

    शनिवार को हजारों लोग सड़कों पर उतरे और संसद तक मार्च निकाला। लोगों ने बैनर और पोस्टर लेकर नारे लगाए, "ये नशा-फेमिसाइड है और हमारी जिंदगियां फेंकने लायक नहीं है।"

