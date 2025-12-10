Apple एक फोन कवर से जितना कमाएगा, उतना दुनिया की कोई एयरलाइंस एक यात्री से नहीं; IATA चीफ का दावा

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ (IATA) ने एक चौंकाने वाला खुलासा किया है। आईएटीए चीफ के अनुसार, दुनिया की सभी एयरलाइंस मिलकर भी एक यात्री से उतना मुनाफा नहीं कमा सकती, जितना Apple अकेले अपना एक iPhone केस बेचकर कमाई कर लेता है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

दरअसल, आईएटीए के महानिदेशक विली वाल्श ने मंगलवार को 2026 के वैश्विक एविएशन आउटलुक के दौरान कहा कि दुनिया की सभी एयरलाइंस मिलकर भी एक यात्री से सिर्फ 7.90 अमेरिकी डॉलर (लगभग 670 रुपये) का शुद्ध मुनाफा कमा पाएंगी, जबकि Apple अकेले अपने iPhone केस बेचकर उससे कहीं ज्यादा कमाई कर लेगा।

2026 में शुद्ध लाभ सिर्फ 41 अरब डॉलर अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ (IATA) दुनिया भर में लगभग 360 वाहकों का प्रतिनिधित्व करता है। आईएटीए ने मंगलवार को 2026 के लिए उद्योग के वित्तीय दृष्टिकोण की घोषणा की। IATA ने अनुमान जताया है कि 2026 में पूरी एयरलाइन इंडस्ट्री का कुल शुद्ध लाभ सिर्फ 41 अरब डॉलर रहेगा, यानी प्रति यात्री मुनाफा महज 7.90 डॉलर ही कमा पाएगा।

आईफोन के कवर से की तुलना आईएटीए के प्रमुख विली वाल्श ने मंगलवार को कहा कि ऐप्पल अगले साल प्रति यात्री एयरलाइंस द्वारा अर्जित किए जाने वाले 7.90 अमेरिकी डॉलर के मुनाफे से कहीं अधिक आईफोन कवर बेचकर कमाई करेगा। उन्होंने कहा कि उद्योग-स्तरीय मार्जिन अभी भी बहुत कम है, यह देखते हुए कि एयरलाइन्स लोगों और अर्थव्यवस्थाओं को जोड़कर जो मूल्य सृजित करती हैं। वे उस मूल्य श्रृंखला के मूल में हैं, जो वैश्विक अर्थव्यवस्था के लगभग 4 प्रतिशत का आधार है और 87 मिलियन नौकरियों का समर्थन करती है।