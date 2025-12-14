कभी आगजनी तो कभी तोड़फोड़... गाजा युद्ध शुरू होने के बाद ऑस्ट्रेलिया में बढ़ीं यहूदी विरोध की घटनाएं
सिडनी के बोंडी बीच पर हनुक्का मना रहे यहूदियों पर हमला हुआ, जिसमें 12 लोगों की जान गई और 29 घायल हुए। मृतकों में एक इजरायली नागरिक भी है। पुलिस ने इसे ...और पढ़ें
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। ऑस्ट्रेलिया के शहर सिडनी में बोंडी बीच पर हनुक्का त्योहार मनाने के लिए एकत्रित हुए यहूदियों पर रविवार शाम दो हमलावरों ने अंधाधुंध गोलीबारी कर दी। इस हमले में 12 लोग मारे गए और 29 अन्य घायल हैं।
विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें
मरने वालों में एक इजरायली नागरिक शामिल है, जबकि घायलों में एक बच्चा और दो पुलिस अधिकारी भी हैं। आस्ट्रेलिया पुलिस ने इसे आतंकी हमला करार दिया है। एक हमलावर को पुलिस ने मार गिराया और दूसरे को गिरफ्तार कर लिया गया है, उसकी हालत गंभीर है।
गाजा युद्ध शुरू होने के बाद आस्ट्रेलिया में यहूदी विरोध की घटनाओं का क्रम
2024
- 25 मई :मेलबर्न में आस्ट्रेलिया के सबसे बड़े यहूदी स्कूल पर भित्तिचित्र (ग्रैफिटी) बनाया गया।
- 13 अक्टूबर : सिडनी में यहूदी बेकरी पर यहूदी विरोधी ग्रैफिटी, ''सावधान रहें'' लिखा नोट छोड़ा।
- 17 अक्टूबर : सिडनी में बोंडी ब्रूअरी कर्ली लुईस ब्रूइंग कंपनी के दरवाजे में आग लगाई गई।20 अक्टूबर : बोंडी कोशर डेली लुईस कांटिनेंटल किचन में आग लगाई गई। पीएम ने ईरान का हाथ बताया।
- 21 नवंबर : पूर्वी सिडनी के यहूदी बहुल इलाके में कारों में आगजनी और इमारतों में तोड़फोड़।
- 06 दिसंबर : दक्षिण मेलबर्न में अदास इजरायल प्रार्थनास्थल में आगजनी। पीएम ने इसमें भी ईरान का हाथ बताया।
- 11 दिसंबर : पूर्वी सिडनी में कारों में आगजनी और इमारतों में तोड़फोड़ की गई।
2025
- 10 जनवरी : दक्षिणी सिडनी के अल्लावाह प्रार्थनास्थल पर स्वस्तिक के निशान बनाए गए।
- 11 जनवरी : पश्चिमी सिडनी में न्यूटाउन प्रार्थना स्थल पर ग्रैफिटी और आग लगाने का प्रयास।
- 17 जनवरी : पूर्वी सिडनी में कारों में आगजनी, यहूदी समुदाय के नेता की इमारत में तोड़फोड़।
- 21 जनवरी : पूर्वी सिडनी के एक चाइल्डकेयर सेंटर में आगजनी, ग्रैफिटी बनाई गई।
- 04 जुलाई : पूर्वी मेलबर्न में एक प्रार्थनास्थल में आगजनी, एक व्यक्ति गिरफ्तार।
- 14 दिसंबर : सिडनी के बोंडी बीच पर दो बंदूकधारियों की गोलीबारी में 12 की मौत।
यह भी पढ़ें: ऑस्ट्रेलिया आतंकी हमले का पाकिस्तान कनेक्शन, यहूदियों पर गोलियां बरसाने वालों का खौफनाक इरादा बेनकाब
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।