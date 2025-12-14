ऑस्ट्रेलिया आतंकी हमले का पाकिस्तान कनेक्शन, यहूदियों पर गोलियां बरसाने वालों का खौफनाक इरादा बेनकाब

जागरण न्यूज नेटवर्क, नई दिल्ली। ऑस्ट्रेलिया के शहर सिडनी में बोंडी बीच पर हनुक्का त्योहार मनाने के लिए एकत्रित हुए यहूदियों पर रविवार शाम दो हमलावरों ने अंधाधुंध गोलीबारी कर दी। इस हमले में 12 लोग मारे गए और 29 अन्य घायल हैं।

मरने वालों में एक इजरायली नागरिक शामिल है, जबकि घायलों में एक बच्चा और दो पुलिस अधिकारी भी हैं। आस्ट्रेलिया पुलिस ने इसे आतंकी हमला करार दिया है। एक हमलावर को पुलिस ने मार गिराया और दूसरे को गिरफ्तार कर लिया गया है, उसकी हालत गंभीर है।

एक हमलावर की पहचान पाकस्तानी मूल के 24 वर्षीय नवीद अकरम के रूप में हुई है। दुनियाभर के नेताओं ने इस आतंकी हमले की निंदा की है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने हमले की निंदा करते हुए प्रियजनों को खोने वाले परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की है।

उन्होंने कहा कि भारत आतंकवाद के प्रति ''शून्य सहिष्णुता'' रखता है और इसके सभी रूपों व अभिव्यक्तियों के विरुद्ध लड़ाई का समर्थन करता है।सिडनी आस्ट्रेलिया के न्यू साउथ वेल्स प्रांत में स्थित है। राज्य के प्रीमियर क्रिस मिन्स ने कहा कि यह हमला सिडनी के यहूदी समुदाय को निशाना बनाने के लिए ही किया गया।

उन्होंने कहा, ''आस्ट्रेलिया के यहूदी समुदाय के लिए आज रात हमारा दिल द्रवित है। मैं सिर्फ कल्पना कर सकता हूं कि इस प्राचीन त्योहार को मनाते समय अपने प्रियजनों को मरते देखकर उन्हें अभी कितनी पीड़ा हो रही होगी।'' पुलिस कमिश्नर एम. लैन्योन के अनुसार, बोंडी बीच पर सैकड़ों लोग हनुक्का यहूदी त्योहार की शुरुआत का जश्न मनाने के लिए एकत्रित हुए थे।

स्थानीय समयानुसार लगभग 6.30 बजे दो हमलावरों ने लोगों पर गोलीबारी शुरू कर दी। पुलिस का कहना है कि आस-पास के इलाके में मिली कई संदिग्ध वस्तुओं की जांच की जा रही है, इनमें एक हमलावर की कार में मिली आइईडी शामिल है। लैन्योन ने कहा कि मरने वालों की संख्या बदल रही है और घायल लोग अभी भी अस्पतालों में आ रहे हैं।

चाबाद ने मृतकों में से एक की पहचान रब्बी एली श्लैंगर के रूप में की है जो चाबाद आफ बोंडी में असिस्टेंट रब्बी थे और इस कार्यक्रम के मुख्य आयोजकों में से एक थे। चाबाद एक आर्थोडॉक्स यहूदी मूवमेंट है। यह दुनियाभर में कई सेंटर चलाता है जो यहूदी यात्रियों के बीच लोकप्रिय हैं और अक्सर प्रमुख यहूदी छुट्टियों के दौरान बड़े सार्वजनिक कार्यक्रमों को प्रायोजित करता है।

ऑस्ट्रेलिया के दिल पर हमला- अल्बनीज आस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने कैनबरा में पत्रकारों से कहा कि वह इस नरसंहार से बेहद दुखी हैं। उन्होंने कहा, ''यह हनुक्का के पहले दिन यहूदी आस्ट्रेलियाई लोगों को निशाना बनाकर किया गया हमला है। यह यहूदी-विरोधी और आतंकी कृत्य है जिसने आस्ट्रेलिया के दिल पर हमला किया है।''

प्रधानमंत्री ने कहा कि अधिकारी हमले में शामिल सभी लोगों की पहचान करने में जुटे हैं। उन्होंने कहा, ''मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं, हम ¨हसा और नफरत के इस घिनौने कृत्य को खत्म करेंगे। यह राष्ट्रीय एकता का क्षण है, जिसमें सभी आस्ट्रेलियाई अपने यहूदी आस्ट्रेलियाई लोगों को गले लगाएंगे।''

ऑस्ट्रेलिया के पीएम को पहले ही दी थी चेतावनी- नेतन्याहू इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा, 'यह गोलीबारी सुनियोजित हत्या है। मैंने आस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री को चेतावनी दी थी कि उनके देश की नीतियां यहूदी-विरोध को बढ़ावा देती हैं। यहूदी-विरोधी भावना तब फैलती है जब नेता चुप रहते हैं। आपको कमजोरी दिखाने की जगह कार्रवाई करनी होगी।'

ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीएर स्टारमर ने कहा कि यहूदी विरोधी यह आतंकी हमला बेहद दुखद है। ब्रिटेन हमेशा आस्ट्रेलिया और यहूदी समुदाय के साथ खड़ा रहेगा। लंदन पुलिस ने कहा कि वह देश में यहूदी स्थलों पर सुरक्षा बढ़ाएगी। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा, ''इस दुनिया में यहूदी-विरोध की कोई जगह नहीं है।

हमारी प्रार्थनाएं इस भयानक हमले के पीडि़तों, यहूदी समुदाय और आस्ट्रेलिया के लोगों के साथ हैं।'' हमले की ¨नदा करने वाले अन्य वैश्विक नेताओं में इटली की प्रधानमंत्री जार्जिया मैलोनी, यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वान डेर, न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन, सर्बिया के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर वुसिक, संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरस, नीदरलैंड के विदेश मंत्री डेविड वैन वील शामिल हैं।

हमास के हमले के बाद आस्ट्रेलिया में तीन गुना बढ़ी घटनाएं आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, आस्ट्रेलिया की 2.8 करोड़ की आबादी में लगभग 1.17 लाख यहूदी हैं। यहूदी विरोधी भावना से लड़ने के लिए सरकार के विशेष दूत जिलियन सेगल ने जुलाई में बताया था कि सात अक्टूबर, 2023 को हमास द्वारा इजरायल पर हमला करने के बाद से ऑस्ट्रेलिया में यहूदी विरोधी घटनाएं तीन गुना से ज्यादा बढ़ गई हैं जिनमें हमले, तोड़फोड़, धमकियां और डराना-धमकाना शामिल है।

पिछली गर्मियों में सिडनी और मेलबर्न में यहूदी विरोधी हमलों से देश हिल गया था। यहूदियों पर ये हमले उन शहरों में किए गए थे, जहां देश की 85 प्रतिशत यहूदी आबादी रहती है। अल्बनीज ने अगस्त में दो हमलों के लिए ईरान को दोषी ठहराया था और उसके साथ राजनयिक संबंध तोड़ लिए थे।

ऑस्ट्रेलिया में बहुत कम होती हैं गोलीबारी में मौतें आस्ट्रेलिया में बड़े पैमाने पर गोलीबारी की घटनाएं बहुत कम होती हैं। 1996 में तस्मानिया के पोर्ट आर्थर शहर में हुए नरसंहार में एक बंदूकधारी ने 35 लोगों को मार डाला था। इसके बाद सरकार ने गन ला को बहुत सख्त कर दिया था और आस्ट्रेलिया के लोगों के लिए हथियार हासिल करना बहुत मुश्किल हो गया था।

इस सदी में गोलीबारी की बड़ी घटनाओं में 2014 में पांच लोगों और 2018 में सात लोगों की मौत के दो हत्या-आत्महत्या के मामले शामिल हैं, जिनमें बंदूकधारियों ने अपने ही परिवारों को और खुद को मार डाला था। 2022 में क्वींसलैंड राज्य में एक ग्रामीण इलाके में पुलिस और ईसाई चरमपंथियों के बीच हुई गोलीबारी में छह लोग मारे गए थे।

एक हमलावर की राइफल छीनकर बचाई कई जिंदगियां एक वीडियो इंटरनेट मीडिया पर वायरल है। इसमें सफेद शर्ट पहने एक राहगीर गहरे रंग की शर्ट पहने एक आदमी की ओर दौड़ता हुआ दिख रहा है, जिसके हाथ में राइफल है। फिर वह पीछे से हथियारबंद आदमी को पकड़ लेता है। वह उससे राइफल छीन लेता है और फिर राइफल उसी आदमी की ओर तान देता है।

गहरे रंग की शर्ट वाला आदमी अपना संतुलन खो देता है और एक ब्रिज की ओर पीछे हटने लगता है, जहां दूसरा हमलावार मौजूद था। लोग उस व्यक्ति को हीरो बता रहे हैं जिसने हमलावर से राइफल छीनकर कईं ¨जदगियां बचा लीं। इस व्यक्ति की पहचान अहमद अल अहमद के रूप में हुई है और उसे भी दो गोलियां लगी हैं।

वह फल कारोबारी है और उसका अस्पताल में इलाज चल रहा है। जबकि जिस हमलावर से उसने राइफल छीनी थी, उसके बारे में बताया जा रहा कि वह पाकिस्तानी मूल का नवीद अकरम है। प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने अहमद की प्रसंशा करते हुए कहा, ''वह आस्ट्रेलियाई हीरो है और उनकी बहादुरी ने लोगों की जान बचाई है।''