Video: सिर्फ अहमद ही नहीं सिडनी आतंकी हमले में इस बुजुर्ग ने भी हमलावर को पकड़ा, लेकिन चली गई जान

नहीं बच पाई जान

वहीं, बुजुर्ग की पत्नी थोड़ी दूर पर कार के दरवाजे के पास खड़ी हैं। वीडियो में दिख रहा है कि हमलावर और बुजुर्ग व्यक्ति दोनों जमीन पर गिरे पड़े हैं। हालांकि, इस दौरान बुजुर्ग दंपति की जान नहीं बच पाई, लेकिन उनकी बहादुरी की खूब सराहना हो रही है। ऑस्ट्रेलियाई मीडिया ने दंपती की पहचान बोरिस और सोफिया गुरमन के रूप में की है।

बता दें कि सिडनी के में हनुक्का उत्सव के दौरान हुए आतंकी हमले में कम से कम 25 लोग मारे गए हैं। वहीं, इसमें घायल हुए 25 लोगों का अभी भी अस्पतालों में इलाज चल रहा है, जिनमें से 10 की हालत गंभीर है।