Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Video: सिर्फ अहमद ही नहीं सिडनी आतंकी हमले में इस बुजुर्ग ने भी हमलावर को पकड़ा, लेकिन चली गई जान

    By Shubham Tiwari Edited By: Shubham Tiwari
    Updated: Wed, 17 Dec 2025 08:01 AM (IST)

    सिडनी के बोंडी बीच पर हुए आतंकी हमले में अहमद के अलावा एक बुजुर्ग दंपती ने भी बहादुरी दिखाई। वायरल वीडियो में दिख रहा है कि कैसे एक बुजुर्ग व्यक्ति हम ...और पढ़ें

    Hero Image

    अहमद ही नहीं सिडनी में हुए हमले में इस बुजुर्ग ने भी आतंकी को गिरा दिया था (स्क्रीनग्रैब- 'X')

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में बोंडी बीच पर हुए आतंकी हमले के हीरो अहमद अल अहमद के बारे में तो लगभग सभी जानते हैं, जिसने बहादुरी के साथ हमलावर को दबोच लिया और उसकी बंदूक छीनकर उसी पर तान दी थी। लेकिन यह बात बहुत कम लोगों को पता है कि इस आतंकी हमले के दौरान एक बुजुर्ग दंपती ने भी बहादुरी दिखाया था। हालांकि, वे इस घटना में जिंदा नहीं बच पाए।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    दरअसल, रविवार को सिडनी के बोंडी बीच पर हुए आतंकी हमले एक और वीडियो सामने आया है। वीडियो में सामूहिक गोलीबारी में मारे गए एक बुजुर्ग दंपति हमलावरों में से एक को रोकने और उससे हथियार छीनने की कोशिश करते दिख रहे हैं।

    वीडियो वायरल

    बुजुर्ग दंपती ने आतंकी का मुकाबला किया था, जिनकी साजिद अकरम ने गोली मारकर हत्या कर दी। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा वीडियो बहुत छोटा है और थोड़ा ब्लर है। हालांकि, चीजें साफ-साफ समझ आ रही है। वीडियो के अनुसार, शॉर्ट्स और टीशर्ट पहने एक बुजुर्ग व्यक्ति हथियारबंद हमलावर से लड़ रहा है और उसकी हथियार छीनते दिख रहा है।

    नहीं बच पाई जान

    वहीं, बुजुर्ग की पत्नी थोड़ी दूर पर कार के दरवाजे के पास खड़ी हैं। वीडियो में दिख रहा है कि हमलावर और बुजुर्ग व्यक्ति दोनों जमीन पर गिरे पड़े हैं। हालांकि, इस दौरान बुजुर्ग दंपति की जान नहीं बच पाई, लेकिन उनकी बहादुरी की खूब सराहना हो रही है। ऑस्ट्रेलियाई मीडिया ने दंपती की पहचान बोरिस और सोफिया गुरमन के रूप में की है।

    बता दें कि सिडनी के में हनुक्का उत्सव के दौरान हुए आतंकी हमले में कम से कम 25 लोग मारे गए हैं। वहीं, इसमें घायल हुए 25 लोगों का अभी भी अस्पतालों में इलाज चल रहा है, जिनमें से 10 की हालत गंभीर है।

    इस हमले की जांच कर रहे ऑस्ट्रेलियाई अधिकारियों ने इसे इस्लामिक स्टेट समूह से प्रेरित आतंकवादी कृत्य बताया है।

    यह भी पढ़ें- Australia Attack: 27 वर्ष पहले हैदराबाद से ऑस्ट्रेलिया गया था बोंडी का हत्यारा, यूरोपीय महिला से रचाई थी शादी