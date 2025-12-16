Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Australia Attack: 27 वर्ष पहले हैदराबाद से ऑस्ट्रेलिया गया था बोंडी का हत्यारा, यूरोपीय महिला से रचाई थी शादी

    By Jagran News Edited By: Swaraj Srivastava
    Updated: Tue, 16 Dec 2025 11:00 PM (IST)

    सिडनी के बोंडी बीच पर हनुक्का मना रहे यहूदियों पर गोली चलाने वाले साजिद अकरम के पास भारतीय पासपोर्ट था। वह हैदराबाद का रहने वाला था और 1998 में ऑस्ट्र ...और पढ़ें

    Hero Image

    1998 में नौकरी की तलाश में ऑस्ट्रेलिया चला गया था (फोटो: रॉयटर्स)

    जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी के बोंडी बीच पर हनुक्का त्योहार मना रहे यहूदियों पर रविवार शाम गोली बरसाने वाले साजिद अकरम के पास भारतीय पासपोर्ट था। वह हैदराबाद का रहने वाला था और वर्ष 1998 में नौकरी की तलाश में ऑस्ट्रेलिया चला गया था। वहीं पर उसने एक यूरोपीय महिला से शादी की थी।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    साजिद अकरम के साथ गोली बारी करने में शामिल उसका बेटा नवीद अकरम जन्म से ऑस्ट्रेलियाई नागरिक था। इस बात की जानकारी मंगलवार को तेलंगाना पुलिस ने दी है। साजिद हमला करने के दौरान ही पुलिस की गोली का शिकार हुआ है जबकि नवीद घायल है और उसका इलाज चल रहा है।

    भारतीय पासपोर्ट से वहां गया था

    तेलंगाना पुलिस की तरफ से जारी प्रेस विज्ञप्ति के अलावा फिलीपींस सरकार के आव्रजन विभाग ने भी यह सूचना दी है कि नवंबर माह में साजिद अकरम भारतीय पासपोर्ट से वहां गया था। आस्ट्रेलिया की मीडिया में यह खबर प्रकाशित हुई है कि साजिद व नवीद को फिलीपींस में ही कहीं पर हथियार चलाने की ट्रेनिंग मिली थी।तेलंगाना पुलिस की तरफ से जारी विज्ञप्ति के मुताबिक साजिद अकरम नवंबर, 1998 में हैदराबाद से आस्ट्रेलिया गया था।

    वेनेरा ग्रोसो नाम की यूरोपियन महिला से शादी करने के बाद वह वहीं पर स्थाई तौर पर बस गया था। नवीद अकरम के अलावा उसकी एक बेटी भी है जो आस्ट्रेलियाई नागरिक है। विगत 27 वर्षों में वह संपत्ति से जुड़े मामले के चक्कर में छह बार भारत आया है। हालांकि अपने पिता की मौत होने पर वह भारत नहीं आया था। यहां स्थित उसके परिवार के लोगों को उसके कट्टरपंथी विचारधारा को लेकर कोई जानकारी नहीं है।

    पेनी वोंग ने जयशंकर से की थी बात

    इसमें यह भी बताया गया है कि 'जिन वजहों से साजिद अकरम या नवीद कट्टटपंथी विचारधारा को अपनाया है, इसका भारत के साथ कोई संबंध नहीं है और ना ही इसके पीछे तेलंगाना में कोई स्थानीय प्रभाव है।' जानकारों का कहना है कि बोंडी बीच हत्याकांड के कुछ ही देर बाद स्थानीय जांच एजेंसियों को साजिद के पास भारतीय पासपोर्ट होने का पता चल गया था। संभवत: यहीं कारण है कि विदेश मंत्री पेनी वोंग ने सोमवार को विदेश मंत्री एस जयशंकर से बात की थी।

    इसके बाद आस्ट्रेलिया के विदेश मंत्रालय की तरफ से जारी संक्षिप्त बयान में बताया गया था कि, 'विदेश मंत्री ने वोंग ने जयशंकर को बोंडी मे हुए हत्याकांड और इसकी जांच-पड़ताल को लेकर जानकारी दी।' बोंडी गोलीबारी के कुछ ही देर बाद भारत के पीएम नरेन्द्र मोदी और विदेश मंत्री जयशंकर की तरफ से हत्याकांड पर गहरा दुख प्रकट किया गया था। आस्ट्रेलिया के गृह मंत्री टोनी बर्क ने बगैर किसी देश का नाम लिये हुए बताया था कि साजिद अकरम के पास विदेशी पासपोर्ट था लेकिन उसे आस्ट्रेलिया से परमानेंट रेजिडेंट्स वीजा मिला हुआ था।

    यह भी पढ़ें- 'आतंकवाद पर भारत-इजरायल की 'जीरो टालरेंस' की नीति', सिडनी में बोले विदेश मंत्री एस जयशंकर