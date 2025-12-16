Language
    'आतंकवाद पर भारत-इजरायल की 'जीरो टालरेंस' की नीति', सिडनी में बोले विदेश मंत्री एस जयशंकर

    By Digital Desk Edited By: Garima Singh
    Updated: Tue, 16 Dec 2025 10:46 PM (IST)

    विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सिडनी के बोंडी समुद्र तट पर हनुक्का के जश्न के दौरान हुए आतंकी हमले पर दुख जताया। उन्होंने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ भारत और इ ...और पढ़ें

    विदेश मंत्री एस जयशंकर (फाइल फोटो)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सिडनी के बोंडी समुद्र तट पर रविवार को यहूदियों के त्योहार हनुक्का के जश्न के दौरान हुए आतंकी हमले पर गहरा दुख जताया और कहा कि आतंकवाद के खिलाफ भारत और इजरायल की जीरो टालरेंस की नीति है।

    गौरतलब है कि इस हमले में 15 लोग मारे गए और 40 घायल हो गए थे। एक हमलावर को मौके पर ही मार गिराया गया था, जबकि दूसरे को गिरफ्तार कर लिया गया। जयशंकर दो दिन के इजरायल दौरे पर मंगलवार को तेल अवीव पहुंचे और अपने इजरायली समकक्ष गिडिओन मोशे के साथ मीडिया से बातचीत की।

    जयशंकर ने कहा कि हनुक्का जश्न के दौरान आस्ट्रेलिया के बोंडी तट पर आतंकी हमले में मारे गए लोगों के प्रति हमारी गहरी संवेदना है। मैं बस इतना ही कह सकता हूं कि हम इस घटना की कड़े से कड़े शब्दों में निंदा करते हैं।

    इसके साथ ही उन्होंने आतंकवाद के खिलाफ भारत को दिए समर्थन के लिए आभार जताया। उन्होंने कहा कि दौरे पर वह दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी बढ़ाने पर चर्चा करेंगे, जो बीते एक दशक में महत्वपूर्ण तरीके से विकसित हुई है।

    जयशंकर ने कहा कि भारत और इजरायल एक दूसरे के पूरक साझेदार हैं और हमें इसका ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाना चाहिए। उन्होंने गाजा शांति योजना के लिए भारत के समर्थन को भी दोहराया और उम्मीद जताई कि इससे एक स्थायी और टिकाऊ समाधान निकलेगा।

    (न्यूज एजेंसी पीटीआई के इनपुट के साथ)