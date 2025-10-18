अलास्का एयरलाइंस की उड़ती फ्लाइट में क्रू पर हमला, करानी पड़ी इमरजेंसी लैंडिंग; यात्री पर FIR दर्ज

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अलास्का एयरलाइंस के एक विमान की उस वक्त इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी, जब एक यात्री ने उड़ान के दौरान दो केबिन क्रू मेंबर्स के साथ मारपीट कर दी। घटना मंगलवार 14 अक्टूबर को हुई। फ्लाइट नंबर 1057 में स्थानीय समयानुसार रात 11:26 बजे ओरेगन के पोर्टलैंड इंटरनेशनल एयर पोर्ट से रवाना होने के बाद टेक्सास के डलास फोर्ट वर्थ इंटरनेशनल एयर पोर्ट के लिए रवाना हुई थी। यात्री ने क्रू मैंबर पर किया हमला द इंडिपेंडेंट की एक रिपोर्ट के अनुसार, उड़ान के एक घंटे बाद ही वॉशिंगटन के व्हाइट सैल्मन के रहने वाले ट्रेसी बार्खिमर ने बदतमीजी शुरू कर दी। फ्लाइट के लैंड होने तक उसे रोक कर रखा गया और फिर पुलिस को सौंप दिया गया।

