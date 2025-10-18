Language
    अलास्का एयरलाइंस की उड़ती फ्लाइट में क्रू पर हमला, करानी पड़ी इमरजेंसी लैंडिंग; यात्री पर FIR दर्ज

    By Digital Desk Edited By: Deepak Gupta
    Updated: Sat, 18 Oct 2025 10:46 PM (IST)

    अलास्का एयरलाइंस की एक उड़ान में एक यात्री ने केबिन क्रू पर हमला कर दिया, जिससे विमान में अफरा-तफरी मच गई। उड़ान के दौरान हुई इस घटना के कारण का अभी पता नहीं चल पाया है। चालक दल और यात्रियों ने मिलकर हमलावर को काबू किया। विमान को सुरक्षित रूप से उतारा गया और यात्री को पुलिस को सौंप दिया गया, मामले की जांच जारी है।

    Hero Image

    अलास्का एयरलाइंस। (फेसबुक/अलास्का एयरलाइंस)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अलास्का एयरलाइंस के एक विमान की उस वक्त इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी, जब एक यात्री ने उड़ान के दौरान दो केबिन क्रू मेंबर्स के साथ मारपीट कर दी। घटना मंगलवार 14 अक्टूबर को हुई।

    फ्लाइट नंबर 1057 में स्थानीय समयानुसार रात 11:26 बजे ओरेगन के पोर्टलैंड इंटरनेशनल एयर पोर्ट से रवाना होने के बाद टेक्सास के डलास फोर्ट वर्थ इंटरनेशनल एयर पोर्ट के लिए रवाना हुई थी।

    यात्री ने क्रू मैंबर पर किया हमला

    द इंडिपेंडेंट की एक रिपोर्ट के अनुसार, उड़ान के एक घंटे बाद ही वॉशिंगटन के व्हाइट सैल्मन के रहने वाले ट्रेसी बार्खिमर ने बदतमीजी शुरू कर दी। फ्लाइट के लैंड होने तक उसे रोक कर रखा गया और फिर पुलिस को सौंप दिया गया।

    सुरक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता- अलास्का एयरलाइंस

    एयरलाइन ने कहा, "अलास्का एयरलाइंस में सुरक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है और हम अपने कर्मचारियों के खिलाफ किसी भी प्रकार की हिंसा बर्दाश्त नहीं करते। संबंधित यात्री को हमारे साथ उड़ान भरने से प्रतिबंधित कर दिया गया है। हम अपने चालक दल के पेशेवर रवैये के लिए उनके आभारी हैं और इस स्थिति के कारण हुई किसी भी चिंता या असुविधा के लिए क्षमा चाहते हैं।"

    इसके बाद, डॉक्टरों ने फ्लाइट अटेंडेंट का चैकअप किया और उन्हें उड़ान भरने की अनुमति दे दी। इस कारण फ्लाइट लगभग 90 मिनट लेट हुई।

    आरोपी के खिलाफ केस दर्ज

    दोनों फ्लाइट अटेंडेंट ने बार्खिमर की गिरफ्तारी के लिए हलफनामे पर साइन किए, जिसके बाद उसे हिरासत में ले लिया गया और एडा काउंटी जेल में बंद कर दिया गया।

    बोइस पुलिस विभाग ने एक बयान में कहा, "बार्खिमर व्यवहार अनियमित था और उसने दो एयरलाइन कर्मचारियों पर हमला कर दिया, जो उसे शांत करने की कोशिश कर रहे थे।"

    ऑनलाइन जेल रिकॉर्ड के अनुसार, आरोपी पर अब दो मामलों में मारपीट का आरोप है। उसने 600 डॉलर का नकद मुचलका जमा किया है और उसे नवंबर की शुरुआत में अदालत में पेश होना है।

