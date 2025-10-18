भारत-चीन रिश्तों में नई उड़ान, शंघाई-नई दिल्ली के बीच इस एयरलाइन ने भी शुरू की डायरेक्ट फ्लाइट, 9 नवंबर से यात्रा होगी शुरू

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। भारत और चीन के बीच हवाई संपर्क फिर से शुरू होने जा रहा है। चाइना ईस्टर्न एयरलाइंस 9 नवंबर से शंघाई और नई दिल्ली के बीच राउंड-ट्रिप उड़ानें शुरू करेगी। यह फैसला दोनों देशों के बीच रिश्तों में सामान्य स्थिति लाने की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है।

एयरलाइन ने बताया कि शंघाई और दिल्ली के बीच फ्लाइट हर बुधवार, शनिवार और रविवार को चलेगी। शंघाई के पुडोंग एयरपोर्ट से दोपहर 12.50 बजे उड़ान भरेगी और शाम 5.45 बजे दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंचेगी।

टिकट बिक्री हुई शुरू वापसी की उड़ान दिल्ली से रात 7.55 बजे रवाना होगी और अगले दिन सुबह 4.10 बजे शंघाई पुडोंग एयरपोर्ट पहुंचेगी। इस रूट की टिकट बिक्री भी शुरू कर दी गई है। बता दें, दोनों देशों ने पांच साल बाद सीधी उड़ानें बहाल करने का निर्णय लिया था।