जुबीन गर्ग मौत मामला, आपत्तिजनक वीडियो पोस्ट करने वाला गिरफ्तार; OTT प्लेटफार्म की क्लिप में जोड़ी थी भड़काऊ सामग्री

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। गायक जुबीन गर्ग की मौत से संबंधित आपत्तिजनक वीडियो इंटरनेट मीडिया पर पोस्ट करने के आरोप में असम के नगांव जिले में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा कि आरोपित ने ओटीटी प्लेटफार्म की क्लिप का इस्तेमाल किया था और उसमें भड़काऊ टिप्पणी जोड़ दी थी।

हिमंत ने बताया कि पूछताछ के दौरान आरोपित ने स्वीकार किया कि उसने वीडियो अपलोड किया था। हिमंत ने एक्स पर पोस्ट किया, नगांव निवासी मोहम्मद इंजामुल हक को 15 अक्टूबर को अपने फेसबुक पेज पर 'एसके अहमद' नाम से जुबीन की मौत से संबंधित विवादास्पद वीडियो पोस्ट करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है।

जुबीन का 19 सितंबर को सिंगापुर में समुद्र में तैरते समय डूबने से निधन हो गया था। राज्य पुलिस की सीआइडी की 10 सदस्यीय विशेष जांच टीम उनकी मौत मामले की जांच कर रही है। इस मामले में एक अक्टूबर से एसआइटी ने अब तक सात लोगों को गिरफ्तार किया है।

बक्सा जेल के पास हिंसा के मामले में नौ गिरफ्तार पुलिस ने शनिवार को बताया कि जुबीन की मौत मामले में असम के बक्सा जिले में पांच आरोपितों को जेल में स्थानांतरित करने के दौरान हुई हिंसा के सिलसिले में अब तक नौ लोगों को गिरफ्तार किया गया है। हिंसा में शामिल कई अन्य लोगों की पहचान की गई है। कुछ आरोपित फरार हैं, उन्हें गिरफ्तार करने के लिए तलाशी अभियान चलाया जा रहा है।

जिन लोगों को दोषी पाया गया है, उनमें बाइक चोरी, मवेशी चोरी और ऐसे अपराधों में शामिल कई हिस्ट्रीशीटर अपराधी भी शामिल हैं। एक वाट्सएप ग्रुप का पता चला है, जिसमें अशांति फैलाने में शामिल था। आरोपितों को ले जा रहे काफिले की आवाजाही के बारे में मीडिया से अपडेट इस ग्रुप में साझा किए जा रहे थे।