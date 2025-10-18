पति ने जीती 12 करोड़ से ज्यादा की लॉटरी, लाइव-स्ट्रीम पर महिलाओं पर उड़ा दिए सारे पैसे; पत्नी ने मांगा तलाक

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। चीन में एक व्यक्ति लॉटरी जीतने के बाद सुर्खियों में आ गया है। उसने 12.3 करोड़ रुपये की लॉटरी जीती, लेकिन खुशी ज्यादा दिनों तक नहीं टिकी। उस व्यक्ति ने इस रकम का बड़ा हिस्सा एक महिला लाइव-स्ट्रीमर पर खर्च कर दिए, जिससे उसकी पत्नी बेहद नाराज हो गई और अब उसने तलाक की अर्जी दे दी है।

पत्नी का नाम युआन है और उसने कहा कि लॉटरी जीतने के बाद शुरुआत में वह काफी खुश थी। उसके पति ने कहा था कि अब वे कुछ भी खरीद सकते हैं। उसने युआन को एक बैंक कार्ड भी दिया, जिसमें कथित रूप से 3.6 करोड़ रुपये होने का दावा किया गया था।

बदलने लगा पति का व्यवहार युआन ने उस कार्ड की जांच की और उसे संभाल कर रख दिया, लेकिन जल्द ही पति का व्यवहार बदलने लगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक, वह दिन में जुआ खेलने और रात में महिलाओं के लाइव-स्ट्रीम देखने में व्यस्त रहने लगा। उसने कई महिला होस्ट को बड़ी रकम टिप दी, जबकि युआन को लगभग कुछ नहीं मिला।

एक रिपोर्ट के अनुसार, उसने एक लाइव-स्ट्रीमर को 1.4 करोड़ रुपये की टिप दी और उसने चार दिन की यात्रा पर भी ले गया। लेकिन युआन ने उसे रेलवे स्टेशन पर पकड़ लिया। मोबाइल में मिली चैट्स बाद में युआन ने पति के मोबाइल में चैट्स देखीं, जिनमें वह उस महिला को हनी और खुद को हबी कह रहा था। उसने लिखा था, "तुम्हें किस तरह का बूढ़ा पसंद है? कैसा रहेगा अगर वो अमीर हो, जैसा मैं हूं?"

युआन को तब पता चला कि जो बैंक कार्ड उसे दिया गया था, उसमें असल में कोई पैसा था ही नहीं। उसने कहा, "तुमने मेरे साथ अन्याय किया है। मैंने इस परिवार के लिए बहुत कुछ किया, लेकिन तुम्हारे पास जरा भी जमीर नहीं।"