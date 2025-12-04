एयरलाइन पायलट आखिर क्यों छुपाते हैं अपनी मेंटल हेल्थ? स्टडी में हुआ चौंकाने वाला खुलासा

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। एयरलाइन पायटल की जिंदगी दूर से देखने पर बहुत ही शानदार और सपनों की उड़ान भरती हुई दिखाई देती है, लेकिन हकीकत इससे बहुत दूर है, ये खुलासा एक स्टडी में हुआ है। रिपोर्ट के अनुसार, एविएशन में कड़े स्टैंडर्ड लागू होते हैं। पायलटों को अपना FAA मेडिकल सर्टिफिकेशन बनाए रखने के लिए कड़े फिजिकल और साइकोलॉजिकल क्राइटेरिया पूरे करने होते हैं, कुछ मामलों में हर छह महीने में मेडिकल एग्जाम से गुजरना पड़ता है।

रॉयटर्स के तीन दर्जन पायलटों, मेडिकल एक्सपर्ट्स और इंडस्ट्री अधिकारियों के इंटरव्यू और मेडिकल स्टडीज के रिव्यू के मुताबिक, कमर्शियल एयरलाइन पायलट अक्सर मेंटल हेल्थ की दिक्कतों को इस डर से छिपाते हैं कि थेरेपी या दवा के बारे में बताने, या सिर्फ मदद मांगने का मतलब उनका लाइसेंस रद्द हो सकता है, जिससे वे और उनके पैसेंजर खतरे में पड़ सकते हैं।

पायलट क्यों छिपाते हैं अपनी मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम? रॉयटर्स ने U.S. और विदेशी एयरलाइनों के कम से कम 24 कमर्शियल पायलटों से बात की, जिन्होंने कहा कि वे मेंटल हेल्थ की दिक्कतों, चाहे वे छोटी हों या जिनका इलाज हो सकता है, उनके बारे में बताने से हिचकिचा रहे थे, क्योंकि उन्हें डर था कि उन्हें तुरंत ग्राउंडिंग और एक लंबे, महंगे मेडिकल रिव्यू से उनका करियर खत्म हो सकता है।

जिन पायलटों से रॉयटर्स ने बात की, उन्होंने मेंटल हेल्थ की दिक्कतों के बारे में सामने न आने के कई कारण बताए, जिनमें एयरलाइन पॉलिसी, रेगुलेटरी जरूरतें और सोशल स्टिग्मा शामिल हैं। डेल्टा स्टाफ के लिए कॉन्फिडेंशियल पीयर सपोर्ट प्रोग्राम चलाती हैं कंपनियां कई बड़ी US कैरियर्स की तरह, डेल्टा स्टाफ के लिए कॉन्फिडेंशियल पीयर सपोर्ट प्रोग्राम और काउंसलिंग सर्विस देता है। इसने हाल ही में पायलटों के लिए एक नया एम्प्लॉई असिस्टेंस प्रोग्राम लॉन्च किया है, जो थेरेपी और कोचिंग तक एक्सेस देता है और मेडिकल सर्टिफिकेशन की जरूरतों को ध्यान में रखता है।

एयरलाइन ने कहा, "हम और सॉल्यूशन देने के लिए बिना थके काम करते रहेंगे।" ज्यादातर इंडस्ट्रीज में, लोग एम्प्लॉयर्स या रेगुलेटर्स, जैसे कि फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन को शामिल किए बिना मेडिकल या साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट ले सकते हैं। जो पायलट एंग्जायटी या डिप्रेशन की रिपोर्ट करते हैं, उन्हें ग्राउंडेड किया जा सकता है। जबकि हल्के मामलों को जल्दी ठीक किया जा सकता है, गंभीर कंडीशन के लिए एक बड़े FAA रिव्यू की जरूरत होती है जिसमें एक साल या उससे ज्यादा समय लग सकता है।

पायलटों की मेंटल हेल्थ को प्राथमिकता देने के लिए कमिटेड- FAA FAA ने एक बयान में कहा कि वह पायलटों की मेंटल हेल्थ को प्राथमिकता देने के लिए कमिटेड है और सबसे अच्छे मेडिकल साइंस के आधार पर अपने तरीके को लगातार अपडेट कर रहा है।