    पहले सोलर रेडिएशन का खतरा, अब फ्यूजल पैनल में दिक्कत; एयरबस के विमानों में आई नई समस्या से कंपनी को झटका

    By Abhinav Tripathi Edited By: Abhinav Tripathi
    Updated: Wed, 03 Dec 2025 06:00 AM (IST)

    एयरबस के सीईओ गिलाम फारी ने कहा है कि A320 विमानों में फ्यूजलेज की गुणवत्ता संबंधी समस्या के कारण दिसंबर में होने वाली डिलीवरी की समीक्षा की जा रही है ...और पढ़ें

    एयरबस के ए320 विमानों में तकनीकी खामी का असर आपूर्ति पर। (फाइल फोटो)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। एयरबस के मुख्य कार्यकारी अधिकारी गिलाम फारी ने कहा है कि कंपनी कुछ ए320 विमानों में सामने आई फ्यूजलेज गुणवत्ता समस्या के कारण दिसंबर में होने वाली विमान डिलीवरी की समीक्षा कर रही है।

    इस नई खामी ने नवंबर में पहले से ही कमजोर डिलीवरी प्रदर्शन को और प्रभावित किया है, जिससे वर्ष के लिए तय लक्ष्य पर दबाव बढ़ गया है। कंपनी को साल के अंत तक 820 विमानों की आपूर्ति करनी है।

    दिसंबर में पड़ने वाले प्रभाव का आकलन करेगी

    फारी ने बताया कि यह समस्या वर्ष के अंतिम महीनों में पहले से दबाव में चल रहे डिलीवरी शेड्यूल के लिए एक और चुनौती बन गई है। उन्होंने बताया कि कंपनी दिसंबर पर पड़ने वाले प्रभाव का पूरा आकलन करेगी।

    एयरबस मंगलाव को आंतरिक समीक्षा बैठकें करेगी

    एयरोस्पेस इंडस्ट्री एसोसिएशन एएसडी के सम्मेलन के दौरान फारी ने कहा कि एयरबस मंगलवार को आंतरिक समीक्षा बैठकें करेगी, जिनमें इस तकनीकी समस्या के परिचालन पर प्रभाव का मूल्यांकन किया जाएगा। (समाचार एजेंसी रॉयटर्स के इनपुट के साथ)   

