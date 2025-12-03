पहले सोलर रेडिएशन का खतरा, अब फ्यूजल पैनल में दिक्कत; एयरबस के विमानों में आई नई समस्या से कंपनी को झटका

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। एयरबस के मुख्य कार्यकारी अधिकारी गिलाम फारी ने कहा है कि कंपनी कुछ ए320 विमानों में सामने आई फ्यूजलेज गुणवत्ता समस्या के कारण दिसंबर में होने वाली विमान डिलीवरी की समीक्षा कर रही है।

इस नई खामी ने नवंबर में पहले से ही कमजोर डिलीवरी प्रदर्शन को और प्रभावित किया है, जिससे वर्ष के लिए तय लक्ष्य पर दबाव बढ़ गया है। कंपनी को साल के अंत तक 820 विमानों की आपूर्ति करनी है।