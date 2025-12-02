Language
    फ्यूल स्टेशन पर हुई दादी से मुलाकात और युवक ने लॉटरी में जीता 1 मिलियन डॉलर; आखिर कैसे हुआ ये चमत्कार?

    By Prince Gourh Edited By: Prince Gourh
    Updated: Tue, 02 Dec 2025 11:51 PM (IST)

    अमेरिका के इलिनॉय में एक व्यक्ति ने पावरबॉल लॉटरी में 1 मिलियन डॉलर जीते। उन्होंने अपनी जीत का श्रेय अपनी दादी को दिया, जिनसे वह एक फ्यूल स्टेशन पर मि ...और पढ़ें

    फ्यूल स्टेशन पर हुई दादी से मुलाकात और युवक ने लॉटरी में जीता 1 मिलियन डॉलर (फोटो सोर्स- सोशल मीडिया)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अमेरिका के इलिनॉय में रहने वाले एक शख्स ने 1 मिलियन डॉलर (करीब 9 करोड़ रुपये) की पावरबॉल लॉटरी जीती है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि वह अपनी इस बड़ी जीत का पूरा श्रेय अपनी दादी को दे रहा है।

    इलिनॉय लॉटरी के मुताबिक, विजेता ने खुद को 'Grandma is My Lucky Charm' कहा और बताया कि उसकी किस्मत उस दिन बदली जब वह अचानक एक फ्यूल स्टेशन में अपनी दादी से टकरा गया। यह मुलाकात उसके लिए शुभ साबित हुई और थोड़ी ही देर बाद उसने जो पावरबॉल टिकट खरीदा, वह 1 मिलियन डॉलर का विजेता निकला।

    कैसे मिली दादी

    विजेता ने बताया कि उस दिन 240 मिलियन डॉलर जैकपॉट की ड्रॉ थी, लेकिन वह देर तक काम करता है। इसलिए लंच ब्रेक में जल्दी से टिकट खरीदने निकल गया। फ्यूल स्टेशन पहुंचकर उसने एक कार देखी जो उसे अपनी दादी की लगी। अंदर गया तो देखा कि वही थीं, काउंटर पर बिलिंग कर रही थीं। उसने कहा, "वह दौड़कर आईं और मुझे गले लगा लिया। मुझे लगा आज मेरा दिन अच्छा होने वाला है।"

    उसने 11 अक्टूबर की ड्रॉ के लिए टिकट खरीदा। उसके टिकट पर 13, 16, 18, 20 और 27,ये पांचों नंबर बिल्कुल मैच हो गए। इससे उसे 1 मिलियन डॉलर मिले। इसी टिकट की एक और लाइन में उसने 4 डॉलर भी जीते।

    उसने कहा, "मैंने दादी को तुरंत फोन किया। उन्होंने पूछाक्या तुम्हें पक्का भरोसा है कि तुम जीत गए हो?" विजेता ने बताया कि उसने खुद ऑनलाइन जाकर नंबर चेक किए और सब मैच निकले, बस पावरबॉल नंबर अलग था।

    दादी को भी देगा पैसे

    विजेता ने बताया कि वह अपनी जीत में से कुछ हिस्सा दादी को जरूर देगा क्योंकि वह उसकी 'लकीचार्म' हैं।इसके साथ ही उसने कहा कि वह अपने लिए एक नई कार भी खरीदेगा।

