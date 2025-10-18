टूटा 256 यात्रियों का दीवाली सपना! मिलान से दिल्ली आने वाली Air India की फ्लाइट तकनीकी कारण से रद
दीवाली से पहले, मिलान से दिल्ली आ रही एअर इंडिया की फ्लाइट तकनीकी खराबी के कारण रद्द हो गई, जिससे 256 यात्रियों की घर वापसी की योजना बाधित हुई। एयरलाइन ने यात्रियों को होटल में ठहराया और उन्हें दूसरी उड़ानों में समायोजित करने का प्रयास कर रही है। प्रभावित यात्रियों को भोजन और परिवहन जैसी सहायता प्रदान की जा रही है। यह विमान बोइंग 787 ड्रीमलाइनर था, जिसमें पहले भी तकनीकी समस्याएँ आई थीं।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दीवाली से ठीक पहले 256 यात्रियों और 10 से ज्यादा क्रू मेंबर की घर लौटने की योजना उस समय बिगड़ गई जब मिलान से दिल्ली आने वाली एअर इंडिया की फ्लाइट AI-138 तकनीकी खराबी के कारण रद करनी पड़ी। यह उड़ान शुक्रवार को दिल्ली के लिए रवाना होनी थी।
एक यात्री जिनका शेंगन वीजा 20 अक्टूबर को समाप्त हो रहा है, उन्हें किसी दूसरी एयरलाइन की फ्लाइट में एडजस्ट किया गया ताकि वे दीवाली से पहले भारत पहुंच सके। बाकी यात्रियों को सोमवार के बाद दूसरी उड़ानों में भेजा जाएगा।
Air India ने बयान किया जारी
एअर इंडिया ने बयान जारी कर बताया, "17 अक्टूबर को मिलान से दिल्ली जाने वाली उड़ान को विमान में आए तकनीकी कारणों से रद किया गया। यात्रियों और क्रू की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए यह निर्णय लिया गया।" एयरलाइन ने बताया कि सभी यात्रियों को होटल में ठहराया गया है। हालांकि, हवाई अड्डे से आसपास सीमित जगह होने के कारण कुछ यात्रियों को दूर के होटलों में ठहराना पड़ा।
एअर इंडिया ने बताया कि प्रभावित यात्रियों को 20 अक्टूबर या उसके बाद की फ्लाइट्स में एडजस्ट किया जा रहा है, जिसमें एअर इंडिया और अन्य एयरलाइनों की उड़ानें शामिल हैं। बयान में कहा गया कि यात्रियों को जमीन पर हर संभव सहायता, जैसे भोजन और परिवहन उपलब्ध करा रही है और यात्रियों की सुरक्षा व सुविधा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है।
ड्रीमलाइनर ने तोड़ा यात्रियों का सपना
जानकारी के मुताबिक, यह विमान 787 ड्रीमलाइनर (VT-ANN) था, जिसने शुक्रवार दोपहर 2.54 बजे दिल्ली से उड़ान भरी और पाकिस्तान के हवाई क्षेत्र से बचते हुए लगभग 9 घंटे बाद मिलान पहुंचा। उतरने के बाद विमान में तकनीकी समस्या पाई गई, जिसके कारण वापसी उड़ान नहीं हो सकी।
ड्रीमलाइनर के विमान में पहले भी आई थी खराबी
एअर इंडिया रे पुराने वाइड-बॉडी बेड़े में तकनीकी भरोसेमंद की कमी लंबे समय से चिंता का विषय रही है। इससे पहले भी एक अन्य ड्रीमलाइनर में समस्या आई थी, जब रैम एयर टर्बाइन (RAT) अपने आप सक्रिय हो गया था। इस घटना पर भारत की DGCA ने बोइंग से रिपोर्ट मांगी है।
