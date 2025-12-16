Language
    35 वर्षों बाद चिली में दक्षिणपंथी सरकार, राष्ट्रपति चुनाव में कास्ट की जीत

    By Digital Desk Edited By: Abhishek Pratap Singh
    Updated: Tue, 16 Dec 2025 04:22 AM (IST)

    चिली में जोस एंटोनियो कास्ट ने राष्ट्रपति चुनाव में जीत हासिल की है, जिससे 35 वर्षों के लोकतांत्रिक दौर में दक्षिणपंथी सरकार का मार्ग प्रशस्त हो गया ह ...और पढ़ें

    चिली के धुर-रूढ़िवादी पूर्व सांसद जोस एंटोनियो कास्ट 

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। चिली के धुर-रूढ़िवादी पूर्व सांसद जोस एंटोनियो कास्ट ने रविवार को राष्ट्रपति चुनाव में बड़ी जीत दर्ज कर ली। उन्होंने केंद्र-वामपंथी सत्ताधारी गठबंधन के उम्मीदवार को हराते हुए 35 वर्षों के लोकतांत्रिक दौर की दक्षिणपंथी सरकार बनने का मार्ग प्रशस्त किया।

    कास्ट को 58.2 प्रतिशत वोट मिले। मतदाताओं ने अपराध पर सख्त कार्रवाई, बिना कानूनी दर्जे वाले प्रवासियों के निष्कासन और लैटिन अमेरिका के सबसे स्थिर व समृद्ध देशों में शामिल चिली की सुस्त अर्थव्यवस्था को फिर से गति देने के कास्ट के वादों का समर्थन किया और उन्हें राष्ट्रपति बनाया।

    विरोधी उम्मीदवार को कितने वोट मिले?

    उनकी प्रतिद्वंद्वी, कम्युनिस्ट उम्मीदवार जीनैट जारा को 41.8 प्रतिशत वोट मिले। कास्ट की बढ़त निर्णायक होने के बाद जारा ने उन्हें फोन कर हार स्वीकार की और जीत की बधाई दी। नतीजों के बाद कास्ट के समर्थक सड़कों पर उतरे और नारे लगाकर जश्न मनाया।

