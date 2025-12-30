सिंगापुर में हिंदू अंतिम संस्कार अनुष्ठानों के लिए समर्पित सुविधा शुरू, लंबे समय से हो रही थी मांग 

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सिंगापुर के चांगी समुद्र तट पर हिंदू समुदाय के लिए अंतिम संस्कार से जुड़े धार्मिक कर्मकांडों हेतु एक नई समर्पित सुविधा शुरू की गई है। 'कर्म कारिया निलयम' नामक यह एक मंजिला भवन चार निजी कक्षों से सुसज्जित है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

राज्य संचालित हिंदू न्यास बोर्ड द्वारा प्रबंधित इस केंद्र में परिवार दाह-संस्कार के बाद 13वें या 16वें दिन किए जाने वाले अंतिम संस्कार संबंधी अनुष्ठान शांत, सुरक्षित और गरिमामय वातावरण में कर सकेंगे। निजी कक्षों की ऑनलाइन बुकिंग की सुविधा उपलब्ध है, जिसके लिए 3500 रुपये शुल्क तय किया गया है।

नहीं होगी अस्थि विसर्जन की अनुमति अब तक परिवार खुले समुद्र तट पर अनुष्ठान करने को मजबूर थे, जहां उन्हें अंधकार, बारिश और तेज हवाओं जैसी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। न्यास बोर्ड के अनुसार यह नई सुविधा शोकाकुल परिवारों को गोपनीयता और सम्मानजनक वातावरण प्रदान करेगी। हालांकि, यहां अस्थि विसर्जन की अनुमति नहीं होगी।