    सिंगापुर में हिंदू अंतिम संस्कार अनुष्ठानों के लिए समर्पित सुविधा शुरू, लंबे समय से हो रही थी मांग 

    By Digital Desk Edited By: Abhishek Pratap Singh
    Updated: Tue, 30 Dec 2025 06:00 AM (IST)

    सिंगापुर के चांगी समुद्र तट पर हिंदू समुदाय के लिए 'कर्म कारिया निलयम' नामक एक नई समर्पित सुविधा शुरू की गई है। यह एक मंजिला भवन दाह-संस्कार के बाद 13 ...और पढ़ें

    सिंगापुर में शुरू हुई हिंदुओं के लिए सुविधा।

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सिंगापुर के चांगी समुद्र तट पर हिंदू समुदाय के लिए अंतिम संस्कार से जुड़े धार्मिक कर्मकांडों हेतु एक नई समर्पित सुविधा शुरू की गई है। 'कर्म कारिया निलयम' नामक यह एक मंजिला भवन चार निजी कक्षों से सुसज्जित है।

    राज्य संचालित हिंदू न्यास बोर्ड द्वारा प्रबंधित इस केंद्र में परिवार दाह-संस्कार के बाद 13वें या 16वें दिन किए जाने वाले अंतिम संस्कार संबंधी अनुष्ठान शांत, सुरक्षित और गरिमामय वातावरण में कर सकेंगे। निजी कक्षों की ऑनलाइन बुकिंग की सुविधा उपलब्ध है, जिसके लिए 3500 रुपये शुल्क तय किया गया है।

    नहीं होगी अस्थि विसर्जन की अनुमति

    अब तक परिवार खुले समुद्र तट पर अनुष्ठान करने को मजबूर थे, जहां उन्हें अंधकार, बारिश और तेज हवाओं जैसी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। न्यास बोर्ड के अनुसार यह नई सुविधा शोकाकुल परिवारों को गोपनीयता और सम्मानजनक वातावरण प्रदान करेगी। हालांकि, यहां अस्थि विसर्जन की अनुमति नहीं होगी।

    सिंगापुर में 5 प्रतिशत हिंदू

    हिंदू समुदाय ने लंबे समय से चली आ रही इस मांग के पूरी होने पर संतोष जताया है। आपको बता दें कि सिंगापुर की कुल आबादी में लगभग 5 प्रतिशत हिंदू हैं, जो 2020 की जनगणना के अनुसार लगभग 172,963 लोग थे और यह संख्या धीरे-धीरे बढ़ी है।

