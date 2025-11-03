दुनिया के इन 9 देशों के पास हैं 12241 परमाणु हथियार, भारत से कितना पीछे है पाकिस्तान?
Nuclear Warheads: SIPRI की ईयरबुक 2025 के अनुसार, जनवरी 2025 तक दुनिया के 9 देशों के पास कुल 12,241 परमाणु हथियार हैं, जिनमें भारत भी शामिल है। अमेरिका और रूस के पास सबसे अधिक परमाणु हथियार हैं। रिपोर्ट बताती है कि 2,100 हथियार हाई अलर्ट पर हैं और सभी देश परमाणु आधुनिकीकरण कार्यक्रम चला रहे हैं। हालांकि कुछ पुराने हथियार हटाए जा रहे हैं, नए हथियार लगातार उनकी जगह ले रहे हैं।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। कुछ समय पहले ईरान के परमाणु हथियारों को लेकर दुनिया तीसरे विश्व युद्ध की कगार पर खड़ी हो गई थी। ईरान और इजरायल की बमबारी के बीच अमेरिका की एंट्री हुई और अमेरिका ने तेहरान के सभी परमाणु ठिकानों को तबाह करने का दावा ठोका था। ईरान ने इन दावों को सिरे से खारिज कर दिया। मगर, क्या आप जानते हैं कि वर्तमान में दुनिया के अलग-अलग देशों के पास कुल कितने परमाणु हथियार हैं?
स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट (SIPRI) के अनुसार, जनवरी 2025 तक दुनिया के 9 देशों के पास कुल 12,241 परमाणु हथियार हैं। इस लिस्ट में भारत का नाम भी शामिल है।
SIPRI ने ईयरबुक 2025 जारी की है, जिसमें डराने वाले आंकड़े सामने आए हैं। मिडिल ईस्ट में लड़ाई से लेकर रूस-यूक्रेन युद्ध के बीच जहां एक तरफ परमाणु हथियारों का इस्तेमाल न करने की पुरजोर कोशिश की जा रही है, तो दूसरी तरफ दुनिया में परमाणु हथियारों की संख्या चौंकाने वाली है।
किस देश के पास कितने परमाणु हथियार?
SIPRI की रिपोर्ट के अनुसार, नौ देशों की लिस्ट में अमेरिका, रूस, यूके, फ्रांस, चीन, पाकिस्तान, इजरायल और उत्तर कोरिया का नाम शामिल है।
|देश
|परमाणु हथियारों की संख्या
|अमेरिका
|5,177
|रूस
|5,459
|चीन
|600
|फ्रांस
|290
|यूके
|225
|भारत
|180
|पाकिस्तान
|170
|इजरायल
|90
|उत्तर कोरिया
|50
2100 हथियार हाई अलर्ट पर
SIPRI की ईयरबुक 2025 में दावा किया गया है कि यह सभी देश न्यूक्लियर मॉर्डनाइजेशन प्रोग्राम्स 2024 भी चला रह हैं, जिसके चलते परमाणु हथियारों का आधुनिकीकरण किया जा रहा है। 12,241 परमाणु हथियारों में 3,912 हथियारों को मिसाइलों और एयरक्राफ्ट पर तैनात किया गया है। वहीं, 2,100 हथियारों को बैलिस्टिक मिसाइलों पर हाई अलर्ट पर रखा गया है।
हालांकि, SIPRI की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि दुनिया में परमाणु हथियारों की संख्या कम हुई है। अमेरिका और रूस समेत कई देश रिटायर हो चुके हथियारों को खत्म कर रहे हैं। मगर, सालाना जितने हथियार नष्ट हो रहे हैं, नए हथियार उनकी जगह ले लेते हैं।
