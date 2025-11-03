Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    40 विदेश यात्राएं और...; अख्तर कुतुबद्दीन 30 साल तक बना रहा BARC का फर्जी वैज्ञानिक, अब चढ़ा मुंबई पुलिस के हत्थे

    By Sakshi Pandey Edited By: Sakshi Pandey
    Updated: Mon, 03 Nov 2025 12:35 PM (IST)

    Mumbai Police Arrested Fake Scientist: मुंबई क्राइम ब्रांच ने अख्तर हुसैन कुतुबुद्दीन अहमद नामक एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है, जो खुद को भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र (BARC) का वैज्ञानिक बताकर 40 बार विदेश यात्रा कर चुका था। जांच में पता चला कि उसे 1996 से अमेरिका, ईरान और इराक जैसे देशों से भारी विदेशी फंडिंग मिल रही थी।

    prefferd source google
    Hero Image

    मुंबई क्राइम ब्रांच ने फर्जी साइंटिस्ट को पकड़ा। फाइल फोटो

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। मुंबई क्राइम ब्रांच ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है, जो खुद को भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र (BARC) का वैज्ञानिक बता रहा था। हालांकि, उसकी पहचान फर्जी निकली। इसी पहचान के आधार पर उसने 40 बार विदेश यात्रा की है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    आरोपी की पहचान 60 वर्षीय अख्तर हुसैन कुतुबुद्दीन अहमद के रूप में हुई है। जांच में पता चला है कि वो पिछले 30 साल से BARC का फर्जी साइंटिस्ट बना हुआ है। अख्तर 20 बार ईरान, 15 बार सऊदी अरब समेत मॉस्को, रूस और थाईलैंड की यात्रा कर चुका है।

    विदेशी फंडिंग का शक

    मुंबई पुलिस ने जब अख्तर से जुड़ी जानकारी खंगाली, तो एक के बाद एक चौंकाने वाले राज सामने आने लगे। अख्तर और उसके भाई आदिल हुसैन के नाम पर कई बैंक खाते मिले। इनमें एक खाता प्राइवेट बैंक का था, जिसमें 2001 में विदेश से भारी मात्रा में पैसा आया था। पुलिस ने अख्तर को यारी रोड से गिरफ्तार किया। वहीं, उसके भाई को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में लिया है।

    मुंबई क्राइम ब्रांच के अधिकारी के अनुसार,

    जांच के अनुसार, अख्तर को 1996 से ही विदेश से पैसे मिल रहे हैं। इनमें ज्यादातर पैसे अमेरिका, ईरान और ईराक जैसे देशों से आते हैं। पैसा भेजने वाले स्रोतों का पता नहीं चल पाया है।

    पुलिस की पूछताछ में क्या कहा?

    अख्तर के अलावा उसके भाई आदिल के खाते में भी विदेश से काफी पैसा आया है। पूछताछ के दौरान अख्तर ने पुलिस के सामने दावा किया कि उसके पास BARC का नक्शा समेत कई संवेदनशील जानकारियां मौजूद हैं, जिसकी मदद से वो विदेशों से पैसा कमाते हैं।

    पुलिस ने दोनों भाइयों का फोन, लैपटॉप समेत सभी फर्जी दस्तावेज जब्त कर लिया है। आदिल के खिलाफ उत्तर प्रदेश के मेरठ में भी मामला दर्ज है। मुंबई पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच कर रही है।

    यह भी पढ़ें- कोयंबटूर एयरपोर्ट के पास छात्रा से गैंगरेप, मौके से आरोपी हुआ फरार; बीजेपी ने लॉ एंड ऑर्डर पर उठाए सवाल