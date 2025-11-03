कोयंबटूर एयरपोर्ट के पास छात्रा से गैंगरेप, मौके से आरोपी हुआ फरार; बीजेपी ने लॉ एंड ऑर्डर पर उठाए सवाल
तमिलनाडु के कोयंबटूर में एक कॉलेज छात्रा का अपहरण कर तीन लोगों ने गैंगरेप किया। छात्रा अपने दोस्त के साथ कार में थी तभी यह घटना हुई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और पीड़िता का इलाज चल रहा है। इस घटना के बाद विपक्षी दलों ने सरकार पर हमला बोला है और राज्य में महिलाओं की सुरक्षा पर सवाल उठाए हैं।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। तमिलनाडु के कोयंबटूर एयरपोर्ट के पास एक महिला कॉलेज स्टूडेंट को किडनैप कर तीन लोगों ने उसके साथ गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया। इस घटना ने लोगों के झकझोर कर रख दिया है और कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं।
दरअसल, स्टूडेंट कोयंबटूर के एक प्राइवेट कॉलेज में कोर्स कर रही है और अपने एक दोस्त के साथ कार में थी। आरोपियों ने कथित तौर पर उसके दोस्त पर हमला किया, महिला को किडनैप किया, जबरदस्ती उसे दूसरी जगह ले गए और उसके साथ रेप की घटना को अंजाम दिया।
पीड़िता का चल रहा इलाज
पुलिस ने इस घटना को लेकर बताया कि पीड़िता का उपचार चल रहा है। एक सीनियर पुलिस अधिकारी के अनुसार, छात्रा के साथ रेप की घटना को अंजाम दिया गया है। पीड़िता का उपचार चल रहा है। वह पूरी तरीके से खतरे से बाहर है। इस मामला के सामने आने के बाद सात स्पेशल टीमें आरोपियों की तलाश कर रही हैं।
पुलिस ने अपराधियों को ढूंढने और गिरफ्तार करने के लिए एक बड़ा सर्च ऑपरेशन शुरू किया है। पुलिस आसपास की सीसीटीवी फुटेज खंगालने में लगी है। इलाके में संभावित गवाहों से पूछताछ की जा रही है।
तमिलनाडु में बढ़ रही आपराधिक घटनाएं
ध्यान देने वाली बात है कि यह घटना ऐसे समय में हुई है जब तमिलनाडु में महिलाओं के खिलाफ सेक्शुअल क्राइम को लेकर लोगों की चिंता बढ़ रही है। विपक्षी पार्टियां कानून-व्यवस्था के मुद्दों पर राज्य सरकार की आलोचना कर रही हैं।
बीजेपी ने स्टालिन सरकार पर साधा निशाना
इस घटना के बाद विपक्ष राज्य सरकार को घेरने में लगा है। बीजेपी के नेता के. अन्नामलाई ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि जब से तमिलनाडु में DMK सरकार सत्ता में आई है, महिलाओं के खिलाफ इस तरह के बार-बार होने वाले अपराध साफ दिखाते हैं कि असामाजिक तत्वों को कानून या पुलिस का बिल्कुल भी डर नहीं है। DMK मंत्रियों से लेकर कानून लागू करने वाले लोगों तक, यौन अपराधियों को बचाने की साफ प्रवृत्ति दिखती है।
