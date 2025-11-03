कोयंबटूर एयरपोर्ट के पास छात्रा से गैंगरेप, मौके से आरोपी हुआ फरार; बीजेपी ने लॉ एंड ऑर्डर पर उठाए सवाल

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। तमिलनाडु के कोयंबटूर एयरपोर्ट के पास एक महिला कॉलेज स्टूडेंट को किडनैप कर तीन लोगों ने उसके साथ गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया। इस घटना ने लोगों के झकझोर कर रख दिया है और कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

दरअसल, स्टूडेंट कोयंबटूर के एक प्राइवेट कॉलेज में कोर्स कर रही है और अपने एक दोस्त के साथ कार में थी। आरोपियों ने कथित तौर पर उसके दोस्त पर हमला किया, महिला को किडनैप किया, जबरदस्ती उसे दूसरी जगह ले गए और उसके साथ रेप की घटना को अंजाम दिया।

पीड़िता का चल रहा इलाज पुलिस ने इस घटना को लेकर बताया कि पीड़िता का उपचार चल रहा है। एक सीनियर पुलिस अधिकारी के अनुसार, छात्रा के साथ रेप की घटना को अंजाम दिया गया है। पीड़िता का उपचार चल रहा है। वह पूरी तरीके से खतरे से बाहर है। इस मामला के सामने आने के बाद सात स्पेशल टीमें आरोपियों की तलाश कर रही हैं।

पुलिस ने अपराधियों को ढूंढने और गिरफ्तार करने के लिए एक बड़ा सर्च ऑपरेशन शुरू किया है। पुलिस आसपास की सीसीटीवी फुटेज खंगालने में लगी है। इलाके में संभावित गवाहों से पूछताछ की जा रही है। तमिलनाडु में बढ़ रही आपराधिक घटनाएं ध्यान देने वाली बात है कि यह घटना ऐसे समय में हुई है जब तमिलनाडु में महिलाओं के खिलाफ सेक्शुअल क्राइम को लेकर लोगों की चिंता बढ़ रही है। विपक्षी पार्टियां कानून-व्यवस्था के मुद्दों पर राज्य सरकार की आलोचना कर रही हैं।