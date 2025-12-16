मेक्सिको में इमरजेंसी लैंडिंग के दौरान छत से टकराया प्राइवेट जेट, 7 लोगों की मौत

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। मेक्सिको के सैन माटेओ एटेन्को में इमरजेंसी लैंडिंग की कोशिश कर रहा एक छोटा प्राइवेट जेट क्रैश हो गया, जिसमें सात लोगों की मौत हो गई। यह जेट एक बिजनेस बिल्डिंग की छत से टकरा गया और आग लग गई और बड़े पैमाने पर लोगों को वहां से निकालना पड़ा।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

यह घटना तब हुई जब विमान अकापुल्को से निकला था और मेक्सिको सिटी से लगभग 31 मील पश्चिम में स्थित टोलुका एयरपोर्ट जा रहा था। क्रैश वाली जगह एयरपोर्ट से लगभग तीन मील दूर एक इंडस्ट्रियल एरिया में थी। क्रैश के बाद बरामद हुए सात शव मेक्सिको राज्य नागरिक सुरक्षा समन्वयक एड्रियन हर्नांडेज ने बताया कि विमान में आठ यात्री और दो क्रू मेंबर थे, हालांकि क्रैश के कई घंटों बाद तक सिर्फ सात शव ही बरामद हुए हैं।