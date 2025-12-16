Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    मेक्सिको में इमरजेंसी लैंडिंग के दौरान छत से टकराया प्राइवेट जेट, 7 लोगों की मौत

    By Digital Desk Edited By: Abhishek Pratap Singh
    Updated: Tue, 16 Dec 2025 07:00 AM (IST)

    मेक्सिको के सैन माटेओ एटेन्को में इमरजेंसी लैंडिंग की कोशिश में एक छोटा प्राइवेट जेट क्रैश हो गया, जिससे सात लोगों की मौत हो गई। जेट एक बिजनेस बिल्डिं ...और पढ़ें

    Hero Image

    मेक्सिको में प्लेन क्रैश।

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। मेक्सिको के सैन माटेओ एटेन्को में इमरजेंसी लैंडिंग की कोशिश कर रहा एक छोटा प्राइवेट जेट क्रैश हो गया, जिसमें सात लोगों की मौत हो गई। यह जेट एक बिजनेस बिल्डिंग की छत से टकरा गया और आग लग गई और बड़े पैमाने पर लोगों को वहां से निकालना पड़ा।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    यह घटना तब हुई जब विमान अकापुल्को से निकला था और मेक्सिको सिटी से लगभग 31 मील पश्चिम में स्थित टोलुका एयरपोर्ट जा रहा था। क्रैश वाली जगह एयरपोर्ट से लगभग तीन मील दूर एक इंडस्ट्रियल एरिया में थी।

    क्रैश के बाद बरामद हुए सात शव

    मेक्सिको राज्य नागरिक सुरक्षा समन्वयक एड्रियन हर्नांडेज ने बताया कि विमान में आठ यात्री और दो क्रू मेंबर थे, हालांकि क्रैश के कई घंटों बाद तक सिर्फ सात शव ही बरामद हुए हैं।

    कैसे हुआ प्लेन क्रैश?

    प्लेन ने एक फुटबॉल मैदान पर उतरने की कोशिश की, लेकिन इसके बजाय पास के एक बिजनेस की मेटल की छत से टकरा गया, जिससे बड़ी आग लग गई। सैन माटेओ एटेंको की मेयर एना मुनिज ने मिलेनियो टेलीविजन को बताया, "आग लगने की वजह से इलाके के करीब 130 लोगों को बाहर निकालना पड़ा।"

    यह भी पढ़ें: हाईवे पर इमरजेंसी लैंडिंग के दौरान कार से टकराया प्लेन, सामने आया हादसे का Video