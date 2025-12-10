हाईवे पर इमरजेंसी लैंडिंग के दौरान कार से टकाया प्लेन, सामने आया हादसे का Video
अमेरिका के फ्लोरिडा में एक प्राइवेट प्लेन का इंजन फेल हो गया। इस दौरान हाईवे पर इमरजेंसी लैंडिग करते वक्त कार से टकरा गया। इस दौरान कार पूरी तरह क्षति ...और पढ़ें
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अमेरिका के फ्लोरिडा में उस वक्त अफरा-तफरी मच गई, जब एक छोटा प्राइवेट प्लेन का इंजन फेल होने के बाद इमरजेंसी लैंडिग करने की कोशिश करने लगा। इस दौरान प्लेन ने तेज रफ्तार कार को टक्कर मार दी। इस भयावह हादसे का वीडियो कैमरे में कैद हो गया। जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।
ब्रेवार्ड काउंटी फायर रेस्क्यू के अनुसार, सिंगल-इंजन सेसना 152 प्लेन में दो लोग सवार थे। इंजन फेल होने के बाद पायलट हाईवे पर लैंडिंग का प्रयास कर रहा था, इसी दौरान उसकी प्लेन चलती टोयोटा कैमरी से टकरा गई। इस घटना में कार सवार 57 वर्षीय महिला ड्राइवर को मामूली चोटें आईं और उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया।
वीडियो वायरल
गनीमत रही कि प्लेन में सवार पायलट और पैसेंजर दोनों पुरी तरह सुरक्षित बच गए। वहीं, इस घटना का पूरा मंजर कैमरे में कैद हो गया। जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में आप देख सकते हैं, कि फ्लोरिडा के ब्रेवार्ड काउंटी में हाईवे पर एक प्लेन आपातकालीन लैंडिंग का प्रयास कर रहा है। इसी दौरान प्लेन एक तेज रफ्तार चलती कार से टकरा जाता है।
देखिए वीडियो
"And boom... front tire just goes right onto the car that's right in front of us. It was so scary."— Mike Hanson (@MikeWESH_2) December 9, 2025
Jaw-dropping video of the I95 Plane Crash-- @MeghanMoriarty_ talks with the videographer at 4 on @wesh. pic.twitter.com/LuxVoXSNs4
जांच जारी...
अधिकारी इस बात की जांच कर रहे हैं कि आपातकालीन लैंडिंग और उसके बाद हुई टक्कर किस वजह से हुई। घटनास्थल को साफ करने के लिए कर्मचारियों ने हाइवे पर यातायात अस्थायी रूप से बाधित कर दिया गया।
