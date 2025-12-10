Language
    हाईवे पर इमरजेंसी लैंडिंग के दौरान कार से टकाया प्लेन, सामने आया हादसे का Video

    By Shubham Tiwari Edited By: Shubham Tiwari
    Updated: Wed, 10 Dec 2025 10:32 AM (IST)

    अमेरिका के फ्लोरिडा में एक प्राइवेट प्लेन का इंजन फेल हो गया। इस दौरान हाईवे पर इमरजेंसी लैंडिग करते वक्त कार से टकरा गया। इस दौरान कार पूरी तरह क्षति ...और पढ़ें

    Hero Image

    हाईवे पर विमान की इमरजेंसी लैंडिंग (स्क्रीनग्रैब- 'X')

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अमेरिका के फ्लोरिडा में उस वक्त अफरा-तफरी मच गई, जब एक छोटा प्राइवेट प्लेन का इंजन फेल होने के बाद इमरजेंसी लैंडिग करने की कोशिश करने लगा। इस दौरान प्लेन ने तेज रफ्तार कार को टक्कर मार दी। इस भयावह हादसे का वीडियो कैमरे में कैद हो गया। जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।

    ब्रेवार्ड काउंटी फायर रेस्क्यू के अनुसार, सिंगल-इंजन सेसना 152 प्लेन में दो लोग सवार थे। इंजन फेल होने के बाद पायलट हाईवे पर लैंडिंग का प्रयास कर रहा था, इसी दौरान उसकी प्लेन चलती टोयोटा कैमरी से टकरा गई। इस घटना में कार सवार 57 वर्षीय महिला ड्राइवर को मामूली चोटें आईं और उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया।

    वीडियो वायरल

    गनीमत रही कि प्लेन में सवार पायलट और पैसेंजर दोनों पुरी तरह सुरक्षित बच गए। वहीं, इस घटना का पूरा मंजर कैमरे में कैद हो गया। जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में आप देख सकते हैं, कि फ्लोरिडा के ब्रेवार्ड काउंटी में हाईवे पर एक प्लेन आपातकालीन लैंडिंग का प्रयास कर रहा है। इसी दौरान प्लेन एक तेज रफ्तार चलती कार से टकरा जाता है।

    देखिए वीडियो

    जांच जारी...

    अधिकारी इस बात की जांच कर रहे हैं कि आपातकालीन लैंडिंग और उसके बाद हुई टक्कर किस वजह से हुई। घटनास्थल को साफ करने के लिए कर्मचारियों ने हाइवे पर यातायात अस्थायी रूप से बाधित कर दिया गया।