    उत्तरी अफगानिस्तान में भूकंप के तेज झटके, जान बचाने के लिए घरों से निकलकर भागे लोग

    By Digital Desk Edited By: Deepak Gupta
    Updated: Mon, 03 Nov 2025 05:54 AM (IST)

    उत्तरी अफगानिस्तान में 6.3 तीव्रता का भूकंप आया, जिसका केंद्र खुल्म के पास था। झटकों के कारण लोग घरों से बाहर निकल आए, हालांकि तत्काल किसी नुकसान की खबर नहीं है। अगस्त 2025 में भी इसी क्षेत्र में भूकंप आया था, जिसमें भारी जान-माल की हानि हुई थी। तालिबान सरकार के अनुसार, अक्टूबर 2023 में भी भूकंप से हजारों लोग मारे गए थे।

    उत्तरी अफगानिस्तान में भूकंप के तेज झटके।

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के अनुसार, उत्तरी अफगानिस्तान में 6.3 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप आया है। किसी भी तरह के नुकसान की तत्काल कोई खबर नहीं है।

    भूकंप का केंद्र अफगानिस्तान के खुल्म से 22 किलोमीटर पश्चिम-दक्षिण-पश्चिम में 28 किलोमीटर की गहराई पर स्थित था। यूएसजीएस के अनुसार, भूकंप सोमवार को स्थानीय समयानुसार रात 12:59 बजे आया।

     

    भूकंप में किसी तरह के नुकसान की खबर नहीं

    इस भूकंप में किसी तरह के नुकसान की तो कोई खबर नहीं है, लेकिन झटको इतनी तेज थे कि लोग जान बचाने के लिए घरों से निकल कर बाहर आ गए।

    31 अगस्त को भी आया था भूकंप

    31 अगस्त, 2025 को पूर्वी अफगानिस्तान में पाकिस्तान सीमा के पास आए 6.0 तीव्रता के भूकंप में 2,200 से ज़्यादा लोग मारे गए थे। तालिबान सरकार के अनुसार, 7 अक्टूबर, 2023 को 6.3 तीव्रता के भूकंप के बाद आए तेज झटकों में कम से कम 4,000 लोग मारे गए थे।

    (समाचार एजेंसी एपी के इनपुट के साथ)

