उत्तरी अफगानिस्तान में भूकंप के तेज झटके, जान बचाने के लिए घरों से निकलकर भागे लोग

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के अनुसार, उत्तरी अफगानिस्तान में 6.3 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप आया है। किसी भी तरह के नुकसान की तत्काल कोई खबर नहीं है।

भूकंप का केंद्र अफगानिस्तान के खुल्म से 22 किलोमीटर पश्चिम-दक्षिण-पश्चिम में 28 किलोमीटर की गहराई पर स्थित था। यूएसजीएस के अनुसार, भूकंप सोमवार को स्थानीय समयानुसार रात 12:59 बजे आया।

An earthquake of magnitude 6.3 hits northern Afghanistan. pic.twitter.com/lb5LWc0rHk — ANI (@ANI) November 3, 2025

भूकंप में किसी तरह के नुकसान की खबर नहीं

इस भूकंप में किसी तरह के नुकसान की तो कोई खबर नहीं है, लेकिन झटको इतनी तेज थे कि लोग जान बचाने के लिए घरों से निकल कर बाहर आ गए।