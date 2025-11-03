Language
    'भारत के साथ संबंधों में हो रही प्रगति', अमेरिका से टैरिफ तनाव के बीच कनाडा के पीएम मार्क कार्नी का बयान

    By Digital Desk Edited By: Deepak Gupta
    Updated: Mon, 03 Nov 2025 05:00 AM (IST)

    कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने भारत के साथ संबंधों में सुधार पर जोर दिया है। अमेरिका के साथ टैरिफ तनाव के बीच, कार्नी ने भारत और कनाडा के बीच व्यापार और सहयोग की संभावनाओं को महत्वपूर्ण बताया है। उन्होंने दोनों देशों के बीच मजबूत होते संबंधों और आर्थिक सहयोग पर प्रकाश डाला।

    कनाडा के पीएम मार्क कार्नी। (रॉयटर्स)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने भारत के साथ संबंधों में प्रगति का जिक्र करते हुए इस बात पर जोर दिया कि अमेरिका से टैरिफ पर तनाव के बीच कनाडा विदेश में साझेदारी बना रहा है।

    उन्होंने कहा, भारत के साथ संबंधों में हम प्रगति कर रहे हैं। विदेश मंत्री अनीता आनंद और अन्य मंत्री भारतीय अधिकारियों के साथ बैठकें कर रहे हैं। कार्नी की यह टिप्पणी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप द्वारा पिछले सप्ताह ओटावा के साथ सभी व्यापार वार्ताओं को समाप्त करने की घोषणा के बाद आई है।

    दक्षिण कोरिया के ग्योंगजू में एशिया-प्रशांत आर्थिक सहयोग (एपेक) शिखर सम्मेलन के बाद पत्रकारों से बात करते हुए कार्नी ने इंडोनेशिया के साथ मुक्त व्यापार समझौते, फिलीपींस और थाईलैंड के साथ वार्ता और चीन के साथ संबंधों में एक महत्वपूर्ण मोड़ का हवाला दिया।

    हम दुनियाभर के देशों के साथ नई साझेदारियां बना रहे- कार्नी

    एशिया-प्रशांत क्षेत्र का जिक्र करते हुए कार्नी ने कहा, हम दुनियाभर के देशों के साथ नई साझेदारियां बना रहे हैं। और ऐसा करने के लिए दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ते इस हिस्से से बेहतर कोई जगह नहीं है, जो वैश्विक अर्थव्यवस्था का 60 प्रतिशत हिस्सा है। हम सबसे पहले अपने देश की ताकत बढ़ा रहे हैं। विदेश में हम साझेदारियां बना रहे हैं और अमेरिका पर अपनी निर्भरता कम कर रहे हैं। यह रातोंरात नहीं हो सकता, लेकिन हम बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं।

    बताते चलें, इस वर्ष मार्च में कार्नी के पदभार ग्रहण करने के बाद से भारत के साथ कनाडा के संबंधों में धीरे-धीरे सुधार हुआ है, जो पिछले प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के कार्यकाल में बिगड़ गए थे।

    (समाचार एजेंसी पीटीआई के इनपुट के साथ)