शेख हसीना के खिलाफ क्या हैं वो 5 गंभीर आरोप? जिसपर मौत की सजा की हो रही मांग; कुछ देर में IGT सुनाएगा फैसला
Bangladesh Violence: बांग्लादेश में 16 महीनों के तख्तापलट के बाद हालात फिर से बिगड़ने लगे हैं। राजधानी ढाका में कई जगहों पर कॉकटेल ब्लास्ट, आगजनी और भारी विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। स्थिति पर काबू पाने के लिए पुलिस ने हिंसा करने वालों को देखते ही गोली मारने का आदेश जारी किया है। इस बीच पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना पर कई गंभीर आरोप लगे हैं, जिनपर आज ICT फैसला सुनाएगा।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। 16 महीनों के तख्तापलट के बाद बांग्लादेश में हालात एक बार फिर बिगड़ने लगे हैं। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में कई जगहों पर कॉकटेल ब्लास्ट हुआ है। आवामी लीग के समर्थक भारी संख्या में सड़कों पर उतर आए हैं। पूरे बांग्लादेश में बंद का अह्वान किया गया है। वहीं, पुलिस और सुरक्षाबल भी हाई अलर्ट पर हैं।
बीती रात ढाका में कई जगहों पर आगजनी, कॉकटेल ब्लास्ट, बसों में आग और मशाल जुलूस जैसी घटनाएं देखने को मिली हैं। इसके कारण लोग दहशत में आ गए हैं। अब आलम यह है कि हालातों पर काबू पाने के लिए ढाका मेट्रोपॉलिटन पुलिस (DMP) आयुक्त शेख मोहम्मद सज्जाद अली ने हिंसा करने वालों को देखते ही गोली मारने का आदेश जारी कर दिया है।
ढाका में कहां-कहां हुए कॉकटेल विस्फोट?
रविवार की रात 9 बजे सेंट्रल रोड पर स्थित पर्यावरण, वन और जलवायु परिवहन मंत्री की सलाहकार सैयदा रिजवाना हसन के घर के सामने 2 कॉकटेल धमाके हुए। वहीं, रात 9:30 बजे बांग्ला मोटर क्षेत्र में कॉकटेल विस्फोट हुआ। इसके बाद ढाका में तितुमिर कॉलेज और अमताली चौराहे के सामने 2 कॉकटेल विस्फोट हुए। इस दौरान एक बस में भी आग लगा दी गई।
शेख हसीना पर क्या हैं आरोप?
- बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण (ICT) में मामले दर्ज हैं। पहला उनपर विपक्षी नेताओं को जबरन गायब करवाने का आरोप है।
- दूसरा शेख हसीना पर हिंसा के दौरान हत्याओं में शामिल होने का आरोप है। 12 मई 2025 को आई जांच रिपोर्ट में भी दावा किया गया है कि शेख हसीना ने हत्याओं के आदेश दिए थे, जिसके कारण हिंसा और भी ज्यादा भड़क गई। इस दौरान महिलाओं, बच्चे समेत 1400 लोगों की हत्या कर दी गई और 25000 के आसपास लोग घायल हुए थे।
- शेख हसीना, अभियुक्त असदुज्जमां खान कमाल और चौधरी अब्दुल्ला अल पर बिना किसी उकसावे के बेगम रोकैया विश्वविद्यालय के छात्र अबू सईद की हत्या करवाने का आरोप है।
- पूर्व पीएम पर ढाका के चंखर पुल में 6 लोगों की हत्या का भी आरोप लगाया गया है।
- मुख्य अभियोजक ताजुल इस्लाम का कहना है कि शेख हसीना के खिलाफ 5 आरोपों में 13 लोगों की हत्या का आरोप है। ढाका छोड़ने से पहले अशुलिया में 5 लोगों की गोली मारकर हत्याकर उनके शवों को जला दिया गया और एक व्यक्ति को जिंदा ही आग के हवाले कर दिया गया था।
फांसी की सजा की मांग
इन सभी हत्या के मामलों के कारण बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने शेख हसीना का पासपोर्ट रद्द कर दिया था। साथ ही शेख हसीना के लिए फांसी की सजा की मांग की जा रही है। वहीं, शेख हसीना के खिलाफ चल रही कार्रवाई का टेलीविजन पर सीधा प्रसारण किया गया था। ICT में चल रही बहस 23 अक्तूबर को खत्म हो गई, जिसके बाद आज यानी 17 नवंबर को ICT फैसला सुनाएगा।
