तंजानिया में बड़ा हादसा, माउंट किलिमंजारो पर हेलीकॉप्टर दुर्घटना में पांच लोगों की मौत

डिजिटल डेस्क, तंजानिया। हाल ही में तुर्किये की विमान दुर्घटना की आग अभी ठंडी नहीं हुई थी कि तंजानिया में विमान हादसे की खबर सामने आई है। तंजानिया के अधिकारियों ने गुरुवार को घोषणा की कि माउंट किलिमंजारो पर एक हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त होने से दो चेक पर्यटकों सहित पांच लोगों की मौत हो गई।

देश के विमानन प्राधिकरण ने बताया कि बुधवार को कैंप बाराफू के पास 4,700 मीटर (15,400 फीट) की ऊंचाई पर हुए विमान हादसे में विमान में सवार सभी पांच लोगों की मौत हो गई। उन्होंने आगे कहा कि उन्हें अभी तक यह पता नहीं चला है कि दुर्घटना का कारण क्या था।