तंजानिया में बड़ा हादसा, माउंट किलिमंजारो पर हेलीकॉप्टर दुर्घटना में पांच लोगों की मौत
तंजानिया के अधिकारियों ने गुरुवार को घोषणा की कि माउंटकिलिमंजारो पर एक हेलीकॉप्टरदुर्घटनाग्रस्त होने से दो चेक पर्यटकों सहित पांच लोगों की मौत हो गई। ...और पढ़ें
डिजिटल डेस्क, तंजानिया। हाल ही में तुर्किये की विमान दुर्घटना की आग अभी ठंडी नहीं हुई थी कि तंजानिया में विमान हादसे की खबर सामने आई है। तंजानिया के अधिकारियों ने गुरुवार को घोषणा की कि माउंट किलिमंजारो पर एक हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त होने से दो चेक पर्यटकों सहित पांच लोगों की मौत हो गई।
देश के विमानन प्राधिकरण ने बताया कि बुधवार को कैंप बाराफू के पास 4,700 मीटर (15,400 फीट) की ऊंचाई पर हुए विमान हादसे में विमान में सवार सभी पांच लोगों की मौत हो गई। उन्होंने आगे कहा कि उन्हें अभी तक यह पता नहीं चला है कि दुर्घटना का कारण क्या था।
जून में, दुर्घटनाओं की एक श्रृंखला के बाद यूरोपीय संघ ने तंजानिया की सभी हवाई परिवहन कंपनियों को अपनी जोखिम सूची में डाल दिया। अपने बयान में उन्होंने "योग्य कर्मियों की कमी, उड़ान संचालन और विमान की उड़ान योग्यता में अप्रभावी निगरानी प्रक्रियाओं और अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा मानकों का अनुपालन न करने" का हवाला दिया।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।