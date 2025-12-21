बांग्लादेश में हिंदू व्यक्ति की हत्या के मामले में 2 और गिरफ्तार, भारत ने कहा- 'अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा'

पीटीआई, ढाका। बांग्लादेश में एक हिंदू व्यक्ति की हत्या के मामले में दो और लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिससे अब तक गिरफ्तार लोगों की संख्या 12 हो गई है। पुलिस और रैपिड एक्शन बटालियन (आरएबी) के सूत्रों ने यह जानकारी दी है।

क्या हुआ था? 25 वर्षीय दीपू चंद्र दास, एक कपड़ा कारखाने में काम करने वाले हिंदू व्यक्ति, को बांग्लादेश के मायमेनसिंह जिले के बालुका में कथित तौर पर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के आरोप में भीड़ ने पीट-पीटकर मार डाला और उनके शरीर को आग के हवाले कर दिया था।

पुलिस की कार्रवाई पुलिस ने बताया कि दीपू चंद्र दास को पहले कारखाने के बाहर भीड़ ने पीटा और फिर पेड़ से लांग दिया। बाद में भीड़ ने उनके शरीर को ढाका-मायमेनसिंह हाइवे पर छोड़ दिया और आग लगा दी। पुलिस ने शव को बरामद कर मायमेनसिंह मेडिकल कॉलेज में पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है।

सरकार की प्रतिक्रिया बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने इस घटना की निंदा की है और कहा है कि इस तरह की हिंसा के लिए कोई जगह नहीं है। सरकार ने कहा है कि इस अपराध के लिए जिम्मेदार लोगों को बख्शा नहीं जाएगा।