कोहरा बना काल... ग्वाटेमाला में बस खाई में गिरी, 15 लोगों की मौत और 19 घायल
पश्चिमी ग्वाटेमाला के इंटर-अमेरिकन हाईवे पर एक यात्री बस के गहरी खाई में गिरने से कम से कम 15 लोगों की मौत हो गई और 19 अन्य घायल हो गए। दमकल विभाग के ...और पढ़ें
डिजिटल डेस्क, ग्वाटेमाला सिटी। पश्चिमी ग्वाटेमाला के इंटर-अमेरिकन हाईवे पर एक यात्री बस के गहरी खाई में गिरने से कम से कम 15 लोगों की मौत हो गई और 19 अन्य घायल हो गए। स्थानीय अधिकारियों के अनुसार, यह हादसा सोलोला विभाग में किलोमीटर 172 और 174 के बीच हुआ, जहां इस क्षेत्र को ऊबड़-खाबड़ इलाके के कारण "अलास्का पीक" या "कुंब्रे दे अलास्का" कहा जाता है।
दमकल विभाग के प्रवक्ता लिएंड्रो अमाडो ने बताया कि मृतकों में 11 पुरुष, तीन महिलाएं और एक नाबालिग शामिल हैं। घायलों को घटनास्थल के निकट अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। बस ग्वाटेमाला सिटी से मैक्सिको सीमा से सटे सैन मार्कोस प्रांत की ओर जा रही थी, जब अज्ञात कारणों से वह लगभग 75 मीटर (250 फीट) गहरी खाई में जा गिरी।
इस इलाके में घना कोहरा अक्सर चालकों की दृश्यता को बेहद कम कर देता है, जिसे हादसे का संभावित कारण माना जा रहा है। दमकल विभाग द्वारा सोशल मीडिया पर साझा की गई तस्वीरों में खाई में क्षतिग्रस्त बस दिखाई दे रही है, जहां बचावकर्मी घायलों को निकालने और शवों को बाहर लाने में जुटे हुए थे।
यह हादसा शुक्रवार रात या शनिवार तड़के हुआ माना जा रहा है। ग्वाटेमाला में सड़क दुर्घटनाएं आम हैं, खासकर पहाड़ी और कोहरे वाले क्षेत्रों में। जांच जारी है।
