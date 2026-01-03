ब्राजील में बस और ट्रक की भिड़ंत में 11 की मौत, सात लोग घायल

डिजिटल डेस्क, पोर्टो एलेग्रे। दक्षिणी ब्राजील के रियो ग्रांडे डो सुल राज्य में एक बस और ट्रक की आमने-सामने की जोरदार टक्कर में कम से कम 11 लोगों की मौत हो गई, जबकि 7 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। ब्राजील की संघीय राजमार्ग पुलिस (पीआरएफ) ने यह जानकारी दी।

दुर्घटना कैसे हुई पुलिस के बयान के अनुसार, यह हादसा शुक्रवार सुबह करीब 11:30 बजे (स्थानीय समय) संघीय राजमार्ग BR-386 पर काराजिन्हो क्षेत्र में हुआ। बस स्वास्थ्य विभाग की थी, जो मरीजों को इलाज के लिए ले जा रही थी। ट्रक में लदी रेत का बड़ा हिस्सा टक्कर के बाद बस के अंदर घुस गया, जिससे बस बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई।

बचाव कार्य में आई मुश्किलें ट्रक से गिरी रेत बस के अंदर फैल जाने से बचाव दल को शवों और घायलों को निकालने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। घायलों को तुरंत आसपास के अस्पतालों में भर्ती कराया गया, जहां उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है।