    रेड कारपेट पर ग्रैंड वेलकम और सर्वोच्च नागरिक सम्मान.. नेतन्याहू के स्वागत से गदगद हुए ट्रंप

    By Digital Desk Edited By: Abhinav Tripathi
    Updated: Mon, 13 Oct 2025 02:07 PM (IST)

    अमेरिका के राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप इस समय इजरायल की यात्रा पर हैं। इजरायल में ट्रंप का जोरदार स्वागत हुआ है। इजयाल के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से अमेरिकी राष्ट्रपति को सम्मानित किया जाना है। वह आज इजरायली संसद को भी संबोधित करेंगे, इसके साथ ही वह बंधकों के परिजनों से भी मुलाकात करेंगे। 

    अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप का इजरायली पीएम नेतन्याहू ने स्वागत किया। (फोटो- रॉयटर्स)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। इजरायल-हमास के बीच बंधकों की अदला-बदली जारी है। हमास ने 7 इजरायली बंधकों को रिहा कर दिया है। इसी बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप इजरायल की यात्रा पर पहुंचे हैं। इजरायल के राष्ट्रपति बेंजामिन नेतन्याहू और उनकी पत्नी ने तेल अवीव के बेनगुरियन एयरपोर्ट पर ट्रंप का स्वागत किया।

    वहीं, इससे पहले इजरायली हवाई क्षेत्र में प्रवेश करने पर, वायु सेना ने ट्रंप का धन्यवाद करते हुए कहा कि उनकी यात्रा लोगों के लिए गहरे अर्थ रखती है। इसके अलावा इजरायल के शीर्ष अधिकारियों ने भी ट्रंप का स्वागत किया। ट्रंप की ये मिडिल ईस्ट की यात्रा कई मायनों में खास है।

    तेल अवीव में ट्रंप का स्वागत

    अमेरिकी राष्ट्रपति का तेल अवीव के बेनगुरियन एयरपोर्ट पर रेड कारपेट पर स्वागत किया गया। इजरायल के राष्ट्रपति इसहाक हर्जोग और उनकी पत्नी मिशल हर्जोग, प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और उनकी पत्नी सारा नेतन्याहू अमेरिकी राष्ट्रपति का स्वागत करने के लिए हवाई अड्डे पर मौजूद लोगों में शामिल थे।

    बताया जा रहा है कि बेन गुरियन हवाई अड्डा नियंत्रण टॉवर ने एयर फोर्स वन का स्वागत किया और ट्रम्प को उनकी मित्रता और दोनों देशों के बीच अटूट बंधन के लिए धन्यवाद संदेश दिया। इस संदेश में कहा गया कि इजयाल के अधिकारियों की ओर से कहा गया कि राष्ट्रपति महोदय, इजरायल राज्य में आपका स्वागत है। आपकी ये यात्रा इस समय लोगों के लिए गहन अर्थ रखी है। आपकी मित्रता और हमारे देशों के बीच अटूट बंधन के लिए धन्यवाद। ईश्वर अमेरिका और इजरायल का भला करे।

    ट्रंप को इजरायल के सर्वोच्च सम्मान से किया जाएगा सम्मानित

    अमेरिका के राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप को इजरायल के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मान दिया जाएगा। इजरायल के राष्ट्रपति इसाक हर्जोग के कार्यालय ने इस बात की जानकारी दी है। इजरायल की यात्रा पूरी करने के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति मिस्र के लिए रवाना होंगे। मिस्र में वह अन्य देशों के नेताओं के साथ गाजा में शांति को लेकर बातचीत करेंगे।

    बंधकों के परिवारों से मिलेंगे ट्रंप

    रैपिड रिस्पांस की रिपोर्ट के अनुसार, तेल अवीव के बेन गुरियन हवाई अड्डे से अमेरिकी राष्ट्रपति प्रस्थान कर चुके हैं। लगभग 40 मिनट की ड्राइव करके येरुशलम पहुंचेंगे, जहां वे बंधक परिवारों से मिलेंगे और नेसेट के विशेष सत्र में भाषण देंगे।

    सात बंधकों को हमास ने किया रिहा

    इन सब के बीच इजरायल की सेना ने पुष्टि की है कि गाजा में हमास द्वारा बंधक बनाए गए बंधकों में सात को रेड क्रॉस को सौंप दिया गया है। उन्हें सुरक्षित रूप से इज़राइली क्षेत्र में पहुँचाया जा रहा है। बंधकों की यह रिहाई इजरायल और हमास के बीच दो साल से चल रहे संघर्ष में एक बड़ी सफलता है।

    इजरायल और हमास के बीच शांति समझौता

    गौरतलब है कि मिस्र, कतर और संयुक्त राज्य अमेरिका की अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता से हुए युद्धविराम और विनिमय समझौते के बाद हुआ है। रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि सौंपे गए सात बंधकों में गली और ज़िव बर्मन, मतन एंग्रस्ट, अलोन ओहेल, ओमरी मीरान, एतान मोर और गाय गिल्बोआ-दलाल शामिल हैं।

