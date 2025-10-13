रेड कारपेट पर ग्रैंड वेलकम और सर्वोच्च नागरिक सम्मान.. नेतन्याहू के स्वागत से गदगद हुए ट्रंप

बताया जा रहा है कि बेन गुरियन हवाई अड्डा नियंत्रण टॉवर ने एयर फोर्स वन का स्वागत किया और ट्रम्प को उनकी मित्रता और दोनों देशों के बीच अटूट बंधन के लिए धन्यवाद संदेश दिया। इस संदेश में कहा गया कि इजयाल के अधिकारियों की ओर से कहा गया कि राष्ट्रपति महोदय, इजरायल राज्य में आपका स्वागत है। आपकी ये यात्रा इस समय लोगों के लिए गहन अर्थ रखी है। आपकी मित्रता और हमारे देशों के बीच अटूट बंधन के लिए धन्यवाद। ईश्वर अमेरिका और इजरायल का भला करे।

ट्रंप को इजरायल के सर्वोच्च सम्मान से किया जाएगा सम्मानित

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप को इजरायल के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मान दिया जाएगा। इजरायल के राष्ट्रपति इसाक हर्जोग के कार्यालय ने इस बात की जानकारी दी है। इजरायल की यात्रा पूरी करने के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति मिस्र के लिए रवाना होंगे। मिस्र में वह अन्य देशों के नेताओं के साथ गाजा में शांति को लेकर बातचीत करेंगे।