    शांति के रास्ते पर मिडिल ईस्ट! हमास की कैद से 7 बंधक रिहा, सीजफायर के बीच इजरायल पहुंचे ट्रंप

    By Digital Desk Edited By: Abhinav Tripathi
    Updated: Mon, 13 Oct 2025 12:42 PM (IST)

    अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप की गाजा शांति योजना सफल रही है। इजरायल और हमास के बीच युद्धविराम पर सहमति बनी है, जिसके तहत हमास ने इजरायली बंधकों को रिहा कर दिया है। पहले सात बंधकों को रिहा किया गया है; और अन्य 13 को भी जल्द ही रिहा किया जाएगा। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप इस समय मध्य पूर्व की यात्रा पर हैं। इजरायल भी 2000 फलस्तीनी कैदियों को रिहा करेगा।

    Hero Image

    तेल अवीव पहुंचे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप। (फोटो- रॉयटर्स)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप की गाजा में शांति योजना की पहल काम आई है। इजरायल और हमास के ट्रंप के शांति योजना पर सहमति बन गई है। यह युद्धविराम समझौता गाजा में दो साल से चल रहे विनाशकारी संघर्ष को समाप्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

    इस समझौते के तहत हमास ने आखिरी बचे हुए इजरायली बंधकों को छोड़ दिया है। हमास ने सबसे पहसे 7 बंधकों को रिहा किया है। कुछ देर में अन्य 13 बंधकों को रिहा करने की संभावना किए जाने की है। आज सुबह हमास की ओर से उन 20 बंधकों की लिस्ट जारी की गई थी, जिसे आज रिहा किया जाना है। इसी बीच अमेरिकी राष्ट्रपति इजरायल के दौरे पर पहुंच रहे हैं। 

    तेल अवीव पहुंचे राष्ट्रपति ट्रंप

    बंधकों की ये रिहाई ऐसे समय पर हो रही है, जब अमेरिकी राष्ट्रपति इस समय मिडिल ईस्ट की यात्रा पर हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति तेल अवीव पहुंचे हैं। राष्ट्रपति ट्रंप का एयर फोर्स वन विमान बेनगुरियन एयरपोर्ट लैंड किया। इजरायल के लिए रवाना होने से पहले पत्रकारों से बात करते हुए ट्रंप ने दावा किया था कि हमास और इजरायल के बीच अब युद्ध समाप्त हो गया है। उन्होंने उम्मीद जताई थी कि आगे भी ये सीजफायल लागू रहेगा।

    इजरायली सेना ने क्या कहा?

    बता दें कि तेल अवीव में होस्टेजस्क्वाय में सैकड़ों की संख्या में लोग पहुंचे, जो बंधकों की रिहाई पर खुशी व्यक्त कर रहे थे। वहीं, इजरायली सेना ने कहा कि रेडक्रॉस द्वारा गाजा से बाहर निकाले गए 20 जीवित बंधकों में से पहले सात को उन्होंने प्राप्त कर लिया है।

    रिहा होने वाले बंधकों के परिजनों ने क्या कहा?

    समाचार एजेंसी रॉयटर्स के अनुसार, बंधक निम्रोद कोहेन की मां ने बताया कि मैं बहुत उत्साहित हूं। मैं खुशी से भरी हूं। यह कल्पना करना मुश्किल है कि मैं इस पल को कैसा महसूस कर रही हूं। मैं पूरी रात सो नहीं पाई।

    2000 फलस्तीनी कैदियों को रिहा करेगा इजरायल

    हमास सोमवार को 20 बंधकों को रिहा करेगा। इनमें से 7 बंधकों की रिहाई हो गई है। शेष बचे 13 बंधकों की भी रिहाई होगी। 26 मृत बंधकों के शवों को भी सोमवार को ही रिहा किए जाने की उम्मीद है।

    उल्लेखनीय है कि ये रिहाई पिछले हफ्तेमिस्र के शर्म अल-शेख रिसॉर्ट में संपन्न हुए युद्धविराम समझौते के पहले चरण के सबसे महत्वपूर्ण हिस्सों में से एक है, जहा सोमवार को अमेरिकी राष्ट्रपतिट्रंप और अन्य विश्व नेता मिलेंगे।

    दो साल में गाजा तबाह

    गौरतलब है कि दो साल के इस युद्ध ने गाजा को पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया है। इस युद्ध में गाजा सिटी में रहने वाले लगभग सभी लोग बेघर हो गए हैं। माना जा रहा है कि स्थायी शांति की दिशा में प्रगति अब वैश्विक प्रतिबद्धताओं पर निर्भर करती है, जिन पर सोमवार को बाद में मिस्र के शर्म अल-शेख रिसॉर्ट में ट्रंप के नेतृत्व में 20 से अधिक विश्व नेताओं के एक शिखर सम्मेलन में चर्चा हो सकती है। (अलग-अलग एजेंसी के इनपुट के साथ)

