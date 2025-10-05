Language
    बार-बार होने वाले प्रदर्शनों को रोकने के लिए ब्रिटेन अपनी पुलिस को देगा अधिक अधिकार, कुछ फलिस्तीनी समर्थक गिरफ्तार

    By Digital Desk Edited By: Prince Gourh
    Updated: Sun, 05 Oct 2025 08:32 PM (IST)

    ब्रिटिश सरकार ने फलस्तीनी समर्थक समूह के समर्थन में प्रदर्शन के दौरान 500 लोगों की गिरफ्तारी के बाद पुलिस को बार-बार होने वाले विरोध प्रदर्शनों को रोकने के लिए अधिक अधिकार देने की घोषणा की है। गृह मंत्रालय के अनुसार पुलिस मार्च और प्रदर्शनों पर शर्तें लगाते समय स्थानीय क्षेत्रों पर पड़ने वाले प्रभावों का आकलन कर सकेगी।

    बार-बार होने वाले प्रदर्शनों को रोकने के लिए ब्रिटेन अपनी पुलिस को देगा अधिक अधिकार (फाइल फोटो)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। ब्रिटिश सरकार ने रविवार को कहा कि प्रतिबंधित फलस्तीनी समर्थक समूह के समर्थन में हुए प्रदर्शन में 500 लोगों को गिरफ्तार किए जाने के बाद ब्रिटिश पुलिस को बार-बार होने वाले विरोध प्रदर्शनों को रोकने के लिए और अधिकार दिए जाएंगे।

    गृह मंत्रालय ने कहा कि पुलिस बल मार्च और प्रदर्शनों पर शर्तें लगाते समय स्थानीय क्षेत्रों पर लगातार होने वाले विरोध प्रदर्शनों के पड़ने वाले प्रभाव पर विचार कर सकेंगे।गृह मंत्री शबाना महमूद ने कहा, ''विरोध करने का अधिकार हमारे देश में एक मौलिक स्वतंत्रता है। ''

    हालांकि, इसको उनके पड़ोसियों की बिना किसी डर के जीवन जीने की स्वतंत्रता के साथ संतुलित किया जाना चाहिए। बार-बार होने वाले विरोध प्रदर्शन हमारे देश के कुछ हिस्सों, विशेष रूप से धार्मिक समुदायों को असुरक्षित, भयभीत और अपने घरों से बाहर निकलने में डर महसूस करा सकते हैं।

    फलिस्तीनी समर्थकों को किया गया गिरफ्तार

    विरोध प्रदर्शन अत्यधिक शांतिपूर्ण रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि उन्होंने यहूदी-विरोधी भावना को फैलने दिया है। कुछ यहूदियों का कहना है कि उन्हें हर जगह फलस्तीन आजाद होगा जैसे नारों से खतरा महसूस होता है। कुछ फलस्तीन समर्थक प्रदर्शनकारियों को हमास का समर्थन करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है।

