'गाजा से इजरायल की पूरी तरह वापसी नहीं होगी', ट्रंप के शांति प्रस्ताव के बीच नेतन्याहू ने दोहराई कसम

इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने हमास को निशस्त्र करने की कसम खाई है। उन्होंने यह बात अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप की गाजा शांति योजना के कुछ बिंदुओं को स्वीकार करने के बाद कही है। नेतन्याहू ने कहा कि हमास का विसैन्यीकरण या तो ट्रंप के प्रस्ताव या इजराइली सैन्य कार्रवाई के जरिए किया जाएगा। उन्होंने गाजा से इजराइल की पूरी तरह वापसी से भी इनकार किया।

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने रविवार को एक बार हमास को निरस्त्र करने की कसम खाई। नेतन्याहू की ओर से ये बात अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप की गाजा शांति के प्रस्ताव के कुछ बिंदुओं को स्वीकार करने के एक दिन बाद कही गई है, जिसमें सभी बंधकों को रिहा करना भी शामिल है।

नेतन्याहू के अनुसार, हमास का विसैन्यीकरण या तो ट्रंप के प्रस्ताव या इजराइली सैन्य कार्रवाई के जरिए हासिल किया जाएगा। उन्होंने यह भी संकेत दिया कि गाजा से इजरायल की पूरी तरह वापसी नहीं होगी, जिसकी हमास लंबे समय से मांग कर रहा है।

गाजा में नियंत्रण वाले क्षेत्रों पर कब्जा बनाए रखेगी सेना- नेतन्याहू नेतन्याहू ने हिब्रू में एक वीडियो संदेश जारी कर कहा, "इजरायल की सेना गाजा में अपने नियंत्रण वाले क्षेत्रों पर कब्जा बनाए रखेगी और योजना के दूसरे चरण में हमास को निशस्त्र कर दिया जाएगा। वो चाहे कूटनीतिक तरीके से हो या हमारे द्वारा सैन्य तरीके से। ट्रंप इसमें देरी स्वीकार नहीं करेंगे।"

אחיי ואחיותיי אזרחי ישראל, אנחנו על סף הישג גדול מאוד. זה עדיין לא סופי, אנחנו עובדים על כך במרץ, ואני מקווה בעזרת השם שבימים הקרובים, עוד במהלך חג הסוכות, אוכל לבשר לכם על השבת כל חטופינו, החיים והחללים כאחד, בפעימה אחת, כשצה"ל נשאר בעומק הרצועה ובשטחים השולטים בה. pic.twitter.com/pekpeVSCkP — Benjamin Netanyahu - בנימין נתניהו (@netanyahu) October 4, 2025 दूसरे चरण में हमास को निशस्त्र किया जाएगा- नेतन्याहू नेतन्याहू ने कहा कि दूसरे चरण में हमास को निशस्त्र कर दिया जाएगा और गाजा का विसैन्यीकरण किया जाएगा। यह या तो ट्रंप की योजना के तहत कूटनीतिक तरीके से होगा या हमारे द्वारा सैन्य तरीके से। यह या तो आसान तरीके से होगा या कठिन तरीके से।

जल्द सभी बंधको की रिहाई की घोषणा होगी- नेतन्याहू इजरायली प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि आने वाले दिनों में गाजा से सभी बंधकों की रिहाई की घोषणा कर दी जाएगी क्योंकि इजरायल और हमास सोमवार को मिस्र में वार्ता की तैयारी कर रहे हैं।

उन्होंने कहा, "मेरे इजरायली नागरिकों, भाइयों और बहनों, हम एक बहुत बड़ी उपलब्धि के कगार पर हैं। यह अभी भी अंतिम नहीं है। हम इस पर पूरी लगन से काम कर रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि आने वाले दिनों में, सुकोट की छुट्टियों के दौरान, मैं आपको हमारे सभी बंधकों, जीवित और मृत, की वापसी की घोषणा कर पाऊंगा। साथ ही, आईडीएफ गाजा पट्टी के अंदरूनी इलाकों और उसके नियंत्रण वाले इलाकों में मौजूद है।"

हमास ने शांति प्रस्ताव के कुछ बिंदुओं पर जताई सहमति हमास ने शुक्रवार रात ट्रंप की गाजा शांति योजना के कुछ बिंदुओं को स्वीकार कर लिया, जिसमें युद्ध समाप्त करना, इजरायल की वापसी, इजरायली बंधकों और फलस्तीनी बंदियों की रिहाई, सहायता और पुनर्वास प्रयास, और क्षेत्र से फलस्तीनी निष्कासन का विरोध शामिल है। ट्रंप ने फलस्तीनी समूह को रविवार शाम 6 बजे (अमेरिकी समय) तक उनकी शांति योजना स्वीकार करने या पूरी तरह से नर्क का सामना करने की चेतावनी दी थी।

इसके बाद ट्रंप ने हमास को जल्दी कदम उठाने और इजरायल के साथ शांति समझौते पर सहमत होने की चेतावनी दी, अन्यथा गाजा में "और अधिक तबाही का जोखिम" उठाना पड़ेगा। इसने इजरायल को गाजा पर बमबारी बंद करने की भी चेतावनी दी। हालांकि, ट्रंप की चेतावनी के कुछ ही घंटों बाद, इजरायल ने गाजा पर हमला किया, जिसमें छह लोग मारे गए।