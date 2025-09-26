Language
    ट्रंप ने अरब नेताओं को दिया आश्वासन, इजरायल को वेस्ट बैंक का विलय नहीं करने देंगे

    By Agency Edited By: Jeet Kumar
    Updated: Fri, 26 Sep 2025 03:42 AM (IST)

    ट्रंप बोले, इजरायल को वेस्ट बैंक का विलय नहीं करने देंगे (फाइल फोटो)

     न्यूयॉर्क टाइम्स, तेल अवीव। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अरब देशों के नेताओं को आश्वासन दिया कि वह इजरायल को कब्जाए गए वेस्ट बैंक को अपने में विलय नहीं करने देंगे।

    इजरायली अधिकारियों ने हाल ही में कहा था कि उनकी सरकार ब्रिटेन, कनाडा और फ्रांस सहित कई देशों द्वारा फलस्तीनी राष्ट्र को मान्यता देने के निर्णय के प्रतिशोध में वेस्ट बैंक के कम से कम एक हिस्से को अपने में मिला सकती है।

    हालांकि, कई फलस्तीनियों का कहना है कि पश्चिमी तट के प्रति इजरायल की नीतियां, जिनमें इस क्षेत्र में फलस्तीनी आवाजाही पर कड़े प्रतिबंध शामिल हैं, पहले से ही विलय के बराबर हैं।

    इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को वेस्ट बैंक पर अपनी संप्रभुता बढ़ाने के लिए दक्षिणपंथी सहयोगियों की मांगों का सामना करना पड़ रहा है। मामले से वाकिफ तीन लोगों के अनुसार, मंगलवार को संयुक्त राष्ट्र महासभा से इतर बैठक के दौरान ट्रंप ने अरब देशों को आश्वासन दिया।

    बैठक में तुर्किये के राष्ट्रपति, कतर के अमीर, जार्डन के किंग, संयुक्त अरब अमीरात के विदेश मंत्री, मिस्त्र के प्रधानमंत्री और अन्य क्षेत्रीय एवं मुस्लिम नेता शामिल थे। तुर्किये के राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोगन ने चर्चा को सफल बताया।

    गौरतलब है कि फलस्तीनी नेताओं ने लंबे समय से यह कल्पना की है कि यह क्षेत्र भविष्य के स्वतंत्र फलस्तीन का हिस्सा बनेगा। लगभग 30 लाख फलस्तीनी वेस्ट बैंक में रहते हैं, जिस पर 1967 के अरब-इजरायल युद्ध के बाद से इजरायल का नियंत्रण है। लगभग पांच लाख इजरायली भी पश्चिमी तट पर रहते हैं, जिन्हें फलस्तीनी और दुनिया के अधिकांश लोग अवैध मानते हैं।