ट्रंप ने अरब नेताओं को दिया आश्वासन, इजरायल को वेस्ट बैंक का विलय नहीं करने देंगे

न्यूयॉर्क टाइम्स, तेल अवीव। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अरब देशों के नेताओं को आश्वासन दिया कि वह इजरायल को कब्जाए गए वेस्ट बैंक को अपने में विलय नहीं करने देंगे। इजरायली अधिकारियों ने हाल ही में कहा था कि उनकी सरकार ब्रिटेन, कनाडा और फ्रांस सहित कई देशों द्वारा फलस्तीनी राष्ट्र को मान्यता देने के निर्णय के प्रतिशोध में वेस्ट बैंक के कम से कम एक हिस्से को अपने में मिला सकती है।

हालांकि, कई फलस्तीनियों का कहना है कि पश्चिमी तट के प्रति इजरायल की नीतियां, जिनमें इस क्षेत्र में फलस्तीनी आवाजाही पर कड़े प्रतिबंध शामिल हैं, पहले से ही विलय के बराबर हैं। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को वेस्ट बैंक पर अपनी संप्रभुता बढ़ाने के लिए दक्षिणपंथी सहयोगियों की मांगों का सामना करना पड़ रहा है। मामले से वाकिफ तीन लोगों के अनुसार, मंगलवार को संयुक्त राष्ट्र महासभा से इतर बैठक के दौरान ट्रंप ने अरब देशों को आश्वासन दिया।