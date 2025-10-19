'धोखा महसूस हुआ...', कतर पर इजरायली बमबारी का जिक्र कर ट्रंप के राजदूत ने क्यों कहा ऐसा?
Israel-Hamas Ceasefire: दो साल के लंबे इंतजार के बाद मध्य पूर्व में शांति की उम्मीद जगी है, क्योंकि ट्रंप के प्रयासों से इजरायल और हमास के बीच सीजफायर हो गया है। हालांकि, इजरायल द्वारा कतर की राजधानी दोहा पर बमबारी ने तनाव बढ़ा दिया था, जिससे ट्रंप के करीबी स्टीव विटकॉफ और जारेड कुशनर ने ठगा हुआ महसूस किया। इस घटना के बाद हमास भूमिगत हो गया था।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। 2 साल के लंबे इंतजार के बाद मिडिल ईस्ट में शांति कायम होने के आसार दिख रहे हैं। इजरायल और हमास के बीच सीजफायर करवाने की ट्रंप की कोशिशें काफी हद तक कामयाब हो रही हैं। हालांकि, मिडिल ईस्ट में पिछले कुछ महीने काफी तनावपूर्ण रहे हैं। खासकर जब इजरायल ने अचानक कतर की राजधानी दोहा पर बम बरसा दिए, तो इससे पूरी दुनिया सहम गई थी।
मिडिल ईस्ट में शांति पर बातचीत करने वाले ट्रंप के करीबी और अमेरिकी राजदूत स्टीव विटकॉफ का कहना है कि इजरायल की इस हरकत के बाद वो ठगा हुआ महसूस कर रहे थे। उन्हें ऐसा लगा कि किसी ने उन्हें धोखा दे दिया है।
इंटरव्यू में खोला राज
डोनल्ड ट्रंप के दामाद जारेड कुशनर ने हाल ही में एक मीडिया इंटरव्यू के दौरान बताया कि उन्होंने स्टीव विटकॉफ के साथ मिलकर गाजा सीजफायर डील पर लंबे समय तक काम किया है। 9 सितंबर को जब हमें पता चला कि इजरायल ने गाजा पर बमबारी की है, तो हम हैरान रह गए थे।
कतर अमेरिका का महत्वपूर्ण सहयोगी है, जो गाजा युद्ध खत्म करने में मध्यस्थता कर रहा था। इस इंटरव्यू में कतर पर हुए हमले का जिक्र करते हुए विटकॉफ कहते हैं-
मुझे लगता है मैं और जारेड दोनों ही थोड़ा सा धोखा मिलने जैसा महसूस कर रहे थे
अंडरग्राउंड को गया था हमास
इजरायल और हमास के सीजफायर पर बात करते हुए विटकॉफ कहते हैं, "इस हमले के बाद हमने कतर का विश्वास खो दिया था। हमास अचानक अंडरग्राउंड हो गया और उसको ढूंढना बहुत मुश्किल हो गया था।"
डोनल्ड ट्रंप ने भी इस हमले पर बात करते हुए कहा था कि कतर पर बम बरसाने का फैसला इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का था। हालांकि, अब इजरायल और हमास दोनों ने ट्रंप के 20 पॉइंट शांति प्रस्ताव पर सहमति दर्ज की है और 2 साल के बाद दोनों देशों के बीच सीजफायर होने की संभावना है।
