'धोखा महसूस हुआ...', कतर पर इजरायली बमबारी का जिक्र कर ट्रंप के राजदूत ने क्यों कहा ऐसा?

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। 2 साल के लंबे इंतजार के बाद मिडिल ईस्ट में शांति कायम होने के आसार दिख रहे हैं। इजरायल और हमास के बीच सीजफायर करवाने की ट्रंप की कोशिशें काफी हद तक कामयाब हो रही हैं। हालांकि, मिडिल ईस्ट में पिछले कुछ महीने काफी तनावपूर्ण रहे हैं। खासकर जब इजरायल ने अचानक कतर की राजधानी दोहा पर बम बरसा दिए, तो इससे पूरी दुनिया सहम गई थी।

मिडिल ईस्ट में शांति पर बातचीत करने वाले ट्रंप के करीबी और अमेरिकी राजदूत स्टीव विटकॉफ का कहना है कि इजरायल की इस हरकत के बाद वो ठगा हुआ महसूस कर रहे थे। उन्हें ऐसा लगा कि किसी ने उन्हें धोखा दे दिया है।

इंटरव्यू में खोला राज डोनल्ड ट्रंप के दामाद जारेड कुशनर ने हाल ही में एक मीडिया इंटरव्यू के दौरान बताया कि उन्होंने स्टीव विटकॉफ के साथ मिलकर गाजा सीजफायर डील पर लंबे समय तक काम किया है। 9 सितंबर को जब हमें पता चला कि इजरायल ने गाजा पर बमबारी की है, तो हम हैरान रह गए थे।