Language
Back Image
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    युद्धविराम के लिए तैयार हुए पाकिस्तान-अफगानिस्तान, दोहा बैठक के बाद कतर ने किया एलान

    By Jeet Kumar Edited By: Jeet Kumar
    Updated: Sun, 19 Oct 2025 07:16 AM (IST)

    अफगानिस्तान और पाकिस्तान दोहा में आयोजित शांति वार्ता के दौरान तत्काल युद्धविराम पर सहमत हो गए हैं। कतर के विदेश मंत्रालय ने रविवार तड़के इसकी घोषणा की। पाकिस्तान-अफगानिस्तान ने एक हफ्ते तक चली भीषण सीमा झड़पों के बाद युद्धविराम की अवधि बढ़ा दी है।

    prefferd source google
    Hero Image

     पाकिस्तान-अफगानिस्तान तत्काल युद्धविराम पर सहमत (फोटो- रॉयटर)

    रॉयटर, दोहा।  अफगानिस्तान और पाकिस्तान दोहा में आयोजित शांति वार्ता के दौरान तत्काल युद्धविराम पर सहमत हो गए हैं। कतर के विदेश मंत्रालय ने रविवार तड़के इसकी घोषणा की।

    पाकिस्तान-अफगानिस्तान ने एक हफ्ते तक चली भीषण सीमा झड़पों के बाद युद्धविराम की अवधि बढ़ा दी है।

    कतर के विदेश मंत्रालय ने कहा कि शनिवार को कतर और तुर्की की मध्यस्थता में हुई वार्ता के दौरान अफगानिस्तान और पाकिस्तान युद्धविराम पर सहमत हो गए हैं।

    उन्होंने कहा कि वे युद्धविराम की स्थिरता सुनिश्चित करने और विश्वसनीय एवं टिकाऊ तरीके से इसके कार्यान्वयन की पुष्टि करने के लिए आने वाले दिनों में अनुवर्ती बैठकें आयोजित करने पर भी सहमत हुए हैं।

    इससे पहले, दोनों पक्षों ने कहा था कि वे शनिवार को दोहा में शांति वार्ता कर रहे हैं ताकि 2021 में काबुल में तालिबान के सत्ता में आने के बाद से दोनों देशों के बीच हुई सबसे भीषण हिंसा के बाद आगे का रास्ता तलाशा जा सके। इस हिंसा में दर्जनों लोग मारे गए और सैकड़ों घायल हुए हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें