सऊदी अरब में कुदरत का करिश्मा! रेगिस्तान में बर्फबारी से पारा लुढ़का, वीडियो देख लोग हैरान

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। रेगिस्तान और झुलसाने वाली गर्मी के लिए मशहूर सऊदी अरब से बर्फबारी का वीडियो सामने आया है। थार्थ सऊदी में हुए बर्फबारी का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो को देखकर कुछ यूजर्स हैरान हो गए। क्योंकि रेगिस्तान वाली जमीन अचानक बर्फ से ढक गई।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

दरअसल, सऊदी गजट की रिपोर्ट के अनुसार, हाल ही में सऊदी अरब के तबुक क्षेत्र और ट्रोजेना में बर्फबारी हुई है। तबुक क्षेत्र और ट्रोजेना में हुई बर्फबारी के बाद की आई तस्वीरों ने सबको हैरान कर दिया है। यहां हुई बर्फबारी को लोग कुदरत का करिश्मा बता रहे हैं।

माइनस 4 डिग्री सेल्सियस पहुंचा तापमान सऊदी गजट के अनुसार, बीते बुधवार को बीर बिन हिरमास, अल-उयैना, हलात अम्मार, तबूक और शिगरी में बर्फबारी हुई। बर्फबारी के कारण पूरा इलाका किसी विंटर वंडरलैंड की तरह दिखने लगा। इस दौरान यहां के तापमान गिरकर माइनस 4 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया।