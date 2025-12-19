सऊदी अरब में कुदरत का करिश्मा! रेगिस्तान में बर्फबारी से पारा लुढ़का, वीडियो देख लोग हैरान
सऊदी अरब, जो अपनी गर्मी के लिए जाना जाता है, वहां बर्फबारी का वीडियो सामने आया है। सऊदी अरप के तबुक क्षेत्र और ट्रोजेना में भारी बर्फबारी हुई है। जिसक ...और पढ़ें
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। रेगिस्तान और झुलसाने वाली गर्मी के लिए मशहूर सऊदी अरब से बर्फबारी का वीडियो सामने आया है। थार्थ सऊदी में हुए बर्फबारी का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो को देखकर कुछ यूजर्स हैरान हो गए। क्योंकि रेगिस्तान वाली जमीन अचानक बर्फ से ढक गई।
दरअसल, सऊदी गजट की रिपोर्ट के अनुसार, हाल ही में सऊदी अरब के तबुक क्षेत्र और ट्रोजेना में बर्फबारी हुई है। तबुक क्षेत्र और ट्रोजेना में हुई बर्फबारी के बाद की आई तस्वीरों ने सबको हैरान कर दिया है। यहां हुई बर्फबारी को लोग कुदरत का करिश्मा बता रहे हैं।
माइनस 4 डिग्री सेल्सियस पहुंचा तापमान
सऊदी गजट के अनुसार, बीते बुधवार को बीर बिन हिरमास, अल-उयैना, हलात अम्मार, तबूक और शिगरी में बर्फबारी हुई। बर्फबारी के कारण पूरा इलाका किसी विंटर वंडरलैंड की तरह दिखने लगा। इस दौरान यहां के तापमान गिरकर माइनस 4 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया।
घने कोहरे ने बढ़ाई ठिठुरन
आलम यह हुआ कि ऊबड़-खाबड़ रेगिस्तानी पहाड़ पूरी तरह सफेद चादर में लिपट गया। इस दौरान यहां न सिर्फ बर्फबारी हुई, बल्कि पूरे इलाके में घने कोहरे और तेज हवाओं ने भी जबरदस्त ठिठुरन बढ़ा दी।
सऊदी में बर्फबारी होना नई बात नहीं
रेगिस्तान वाले सऊदी अरब से आए वीडियो ने सोशल मीडिया पर धमाल मचा दिया है। क्योंकि कुछ लोगों को ऐसा लग रहा है कि यहां बर्फबारी अनोखी घटना है। हालांकि, यह कोई नई बात नहीं है, क्योंकि क क्षेत्र की ऊंचाई समुद्र तल से लगभग 2,600 मीटर से ज्यादा है। ऊंचाई के कारण यहां का मौसम सर्दियों में ठंडा हो जाता है और हर साल हल्की या भारी बर्फबारी होती है।
