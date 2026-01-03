दो मुस्लिम देशों में बढ़ा तनाव, यमन में सऊदी अरब ने यूएई समर्थित संगठन के क्षेत्र में की बमबारी; 20 लोगों की मौत

रॉयटर, सना। यमन में सऊदी अरब समर्थित सरकार के लड़ाकू विमानों ने शुक्रवार को यूएई समर्थित एसटीसी (सदर्न ट्रांजिशनल काउंसिल) के कब्जे वाले इलाकों पर बमबारी और जमीनी हमले किए। 20 लोगों के मारे जाने की खबर है। बताया गया है कि इस कार्रवाई में सऊदी अरब के लड़ाकू विमानों ने भी हिस्सा लिया। सऊदी अरब के प्रभाव वाली सरकार ने यह कार्रवाई देश में कब्जा बढ़ाने की एसटीसी की योजना को कमजोर करने के लिए की है। इस कार्रवाई के चलते अरब जगत के दो सबसे मजबूत देशों-सऊदी अरब और यूएई में तनाव बढ़ गया है।

यमन के अलग-अलग हिस्सों पर सऊदी समर्थित सरकार के अतिरिक्त यूएई समर्थित एसटीसी और हाउती संगठन का कब्जा है। एसटीसी का जिस क्षेत्र पर कब्जा है वह सऊदी अरब के नजदीक का इलाका है। तीनों ही क्षेत्रों की सरकारों के बीच कटुता की स्थिति है। इसके चलते इसी सप्ताह सऊदी अरब के लड़ाकू विमानों ने एसटीसी के लिए हथियार और वाहन लेकर आए दो जहाजों पर हमला किया था। सऊदी समर्थित सरकार के गवर्नर सलेम अहमद सईद अल-खुनबाशी ने कहा है कि यह कार्रवाई यूएई (संयुक्त अरब अमीरात) समर्थित अलगाववादियों के खिलाफ है। उनकी सरकार शांति चाहती है और उसका युद्ध छेड़ने का कोई इरादा नहीं है। जबकि एसटीसी के प्रवक्ता मुहम्मद अल-नकीब ने कहा है कि उनके क्षेत्र पर सऊदी अरब ने सात बार हवाई हमले किए।

जानकारी मिली है कि सऊदी समर्थित सरकार के सेना के हमले में एसटीसी के सबसे बड़े सैन्य ठिकानों में शामिल अल-खाशा को निशाना बनाया गया और उस पर कब्जा कर लिया गया है। एसटीसी के इलाकों पर जमीनी हमले भी किए गए हैं। इन हमलों से हुए जान-माल के नुकसान का अभी पता नहीं चला है। प्रवक्ता ने कहा है कि सऊदी अरब समर्थित सरकार की कार्रवाई से निपटने के लिए उसकी सेना तैयार है। सेना के साथ इलाके की महिलाएं भी मुकाबले के लिए तैयार हैं।