इजरायल-हमास सीजफायर समिट से पहले बड़ा हादसा, इस देश में कैसे गई 3 राजनयिकों की जान?

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। 2 साल की लड़ाई के बाद इजरायल और हमास के बीच शांति समझौता (Israel Hamas Ceasefire Summit) होने की अटकलें लगाई जा रही हैं। हालांकि, इस सीजफायर में एक के बाद एक लगातार कई अड़चने भी आ रही हैं। हाल ही में सीजफायर समिट में हिस्सा लेने के लिए जा रहे कतर के तीन राजनयिकों की कार हादसे में दर्दनाक मौत हो गई है और 2 राजनयिक गंभीर रूप से घायल हैं।

मिस्त्र के शहर शर्म अल-शेख में इजरायल और हमास का सीजफायर समिट आयोजित किया गया है। शर्म अल-शेख के रेड सी रिजॉर्ट में यह बैठक होगी। मगर, रिजॉर्ट पहुंचने से महज 50 किलोमीटर की दूरी पर कतर के अधिकारियों का काफिला अचानक पलट गया।

3 की मौत और 2 अधिकारी घायल हादसे का शिकार हुई कार में कतरी प्रोटोकॉल टीम के राजनयिक मौजूद थे, तो इजरायल और हमास के बीच होने वाली सीजफायर पर हाई लेवल बैठक के लिए मिस्त्र पहुंचे थे। कार में 5 राजनयिक सवार थे, जिनमें से 3 की मौके पर ही मौत हो गई और 2 लोग घायल हैं।

ट्रंप करेंगे अध्यक्षता बता दें कि इजरायल और हमास की सीजफायर में कई देश मध्यस्थता कर रहे हैं। इस लिस्ट में मिस्त्र, कतर, अमेरिका और तुर्किए का नाम शामिल है। इस बैठक को "शर्म अल-शेख शांति सम्मेलन" का नाम दिया गया है। वहीं, मिस्त्र के राष्ट्रपति अब्देल फत्ताह अल-सीसी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे।