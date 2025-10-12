Language
    इजरायल-हमास सीजफायर समिट से पहले बड़ा हादसा, इस देश में कैसे गई 3 राजनयिकों की जान?

    By Sakshi Pandey Edited By: Sakshi Pandey
    Updated: Sun, 12 Oct 2025 08:57 AM (IST)

    Israel Hamas Ceasefire Summit: इजरायल और हमास के बीच शांति समझौते की अटकलों के बीच, सीजफायर समिट में शामिल होने जा रहे कतर के तीन राजनायिकों की कार हादसे में मौत हो गई। जबकि दो अधिकारी घायल हैं। यह हादसा मिस्र के शर्म अल-शेख में होने वाली बैठक से 50 किलोमीटर दूर हुआ। इस बैठक की अध्यक्षता मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फत्ताह अल-सीसी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप करेंगे।

    मिस्त्र में 3 कतरी राजनायिकों की मौत। फोटो - रायटर्स

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। 2 साल की लड़ाई के बाद इजरायल और हमास के बीच शांति समझौता (Israel Hamas Ceasefire Summit) होने की अटकलें लगाई जा रही हैं। हालांकि, इस सीजफायर में एक के बाद एक लगातार कई अड़चने भी आ रही हैं। हाल ही में सीजफायर समिट में हिस्सा लेने के लिए जा रहे कतर के तीन राजनयिकों की कार हादसे में दर्दनाक मौत हो गई है और 2 राजनयिक गंभीर रूप से घायल हैं।

    मिस्त्र के शहर शर्म अल-शेख में इजरायल और हमास का सीजफायर समिट आयोजित किया गया है। शर्म अल-शेख के रेड सी रिजॉर्ट में यह बैठक होगी। मगर, रिजॉर्ट पहुंचने से महज 50 किलोमीटर की दूरी पर कतर के अधिकारियों का काफिला अचानक पलट गया।

    3 की मौत और 2 अधिकारी घायल

    हादसे का शिकार हुई कार में कतरी प्रोटोकॉल टीम के राजनयिक मौजूद थे, तो इजरायल और हमास के बीच होने वाली सीजफायर पर हाई लेवल बैठक के लिए मिस्त्र पहुंचे थे। कार में 5 राजनयिक सवार थे, जिनमें से 3 की मौके पर ही मौत हो गई और 2 लोग घायल हैं।

    ट्रंप करेंगे अध्यक्षता

    बता दें कि इजरायल और हमास की सीजफायर में कई देश मध्यस्थता कर रहे हैं। इस लिस्ट में मिस्त्र, कतर, अमेरिका और तुर्किए का नाम शामिल है। इस बैठक को "शर्म अल-शेख शांति सम्मेलन" का नाम दिया गया है। वहीं, मिस्त्र के राष्ट्रपति अब्देल फत्ताह अल-सीसी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे।

    20 देशों के नेता लेंगे हिस्सा

    इस बैठक में 20 देशों के दिग्गज नेता हिस्सा लेंगे। मिस्त्र के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, फांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों, स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज और संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस समेत दुनिया भर के 2 दर्जन से अधिक नेता इस बैठक में शामिल हो सकते हैं।

