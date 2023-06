ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे! मोदी-मोदी के नारे से गूंजा मिस्र, PM Modi से मिलकर मंत्रमुग्ध हुए प्रवासी भारतीय

काहिरा, एएनआइ। पीएम मोदी दो दिवसीय राजकीय यात्रा पर मिस्त्र की राजधानी काहिरा पहुंच चुके हैं। पीएम मोदी का स्वागत करने के लिए हवाई अड्डे पर मिस्र के पीएम मुस्तफा मैडबौली मौजूद थे। इस दौरान पीएम मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया।

इसके बाद पीएम मोदी जब काहिरा के रिट्ज कार्लटन होटल पहुंचे तो वहां पर लोगों ने वन्दे मातरम् और मोदी-मोदी के नारे लगाए। बता दें कि उनके स्वागत के लिए होटल में भारतीय समुदाय के कई सदस्य मौजूद थे।

In a special honour, the Egyptian PM received the PM at the airport pic.twitter.com/Le8CRB8CJq

#WATCH | PM Modi inspects Guard of Honour on his arrival at Cairo

भारतीय प्रवासियों से मिले पीएम मोदी

मिस्र में उतरने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काहिरा के एक होटल में जोरदार स्वागत और 'वंदे मातरम' और 'मोदी-मोदी' के नारों के बीच पहुंचे। पीएम मोदी के स्वागत के लिए रिट्ज कार्लटन होटल में भारतीय समुदाय के कई सदस्य मौजूद थे।

भारतीय प्रवासियों ने तिरंगा लहराकर और 'मोदी-मोदी' और 'वंदे मातरम' के नारे लगाए। प्रवासी भारतीयों में कई बच्चे भी मौजूद थे। पीएम मोदी के स्वागत में कई लोगों ने भारतीय गीत भी गाए और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी पेश किए। प्रधानमंत्री मोदी ने उनके स्वागत के लिए खड़े भारतीय समुदाय के लोगों का भी अभिनंदन किया और उनसे बातचीत की।

#WATCH | PM Modi receives a warm welcome from members of the Indian community at the hotel in Cairo

PM Modi is on a two-day State visit to Egypt pic.twitter.com/JTy2wqstEz