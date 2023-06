दो दिवसीय दौरे पर मिस्र पहुंचे PM मोदी, पीएम मुस्तफा मैडबौली ने किया स्वागत; एयरपोर्ट पर दिया गार्ड ऑफ ऑनर

काहिरा (मिस्र), एजेंसी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिस्र की दो दिवसीय राजकीय यात्रा पर काहिरा पहुंच गए हैं। मिस्र के पीएम मुस्तफा मैडबौली ने हवाई अड्डे पर पीएम मोदी का स्वागत किया। इस दौरान पीएम को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। बता दें कि पीएम मोदी दो दिवसीय राजकीय यात्रा पर मिस्र के प्रधानमंत्री के साथ गोलमेज बैठक करेंगे और राष्ट्रपति अल-सिसी से भी मुलाकात करेंगे।

मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल-सिसी की भारत यात्रा की तस्वीरें काहिरा के होटल में प्रदर्शित की गई हैं। पीएम मोदी के स्वागत करने के लिए भारतीय समुदाय के कई सदस्य भी होटल में मौजूद हैं।

