जॉर्डन पहुंचे पीएम मोदी, प्रधानमंत्री जाफर हसन ने एयरपोर्ट पर किया स्वागत; अरब देश से रिश्ता होगा मजबूत

    प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जॉर्डन के दो दिवसीय दौरे पर हैं, जहाँ अम्मान में जॉर्डन के प्रधानमंत्री जाफर हसन ने उनका स्वागत किया। इस यात्रा का उद्देश्य ...और पढ़ें

    Hero Image

    जॉर्डन पहुंचे पीएम मोदी, प्रधानमंत्री जाफर हसन ने एयरपोर्ट पर किया स्वागत (फोटो सोर्स- एएनआई)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दो दिवसीय दौरे पर जॉर्डन पहुंच चुके हैं। इस दौरे का उद्देश्य अरब देश के साथ द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करना है। पीएम मोदी जॉर्डन के अम्मान में उतरे। इस दौरान जॉर्डन के प्रधानमंत्री जाफर हसन ने उनका स्वागत किया।

    पीएम मोदी किंग अब्दुल्ला द्वितीय बिन अल हुसैन के निमंत्रण पर दो दिवसीय दौरे पर जॉर्डन गए हैं। पीएम मोदी के एयरपोर्ट पहुंचने पर जाफर हसन ने उनका औपचारिक स्वागत किया।

    पीएम मोदी ने क्या ट्वीट

    इस दौरान पीएम मोदी ने ट्वीट किया, "अम्मान पहुंच गया हूं। हवाई अड्डे पर गर्मजोशी से स्वागत करने के लिए जॉर्डन के हाशमी साम्राज्य के प्रधानमंत्री जाफर हसन का आभारी हूं। मुझे विश्वास है कि यह यात्रा हमारे देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देगी।"