फ्लाइट कैंसिलेशन, रीशेड्यूल और रिफंड की मांग... क्या है IndiGo का प्लान-B?
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सोमवार को राजधानी दिल्ली और इससे सटे इलाकों में घना कोहरा छाया रहा। इसके मद्देनजर इंडिगो ने यात्रियों के लिए एक नई ट्रैवल एडवाइजरी जारी की है।
एयरलाइन ने प्लान B की भी घोषणा की, जो यात्रियों को क्रू की कमी और खराब मौसम की वजह से हाल ही में हुई फ्लाइट में रुकावटों से उबरने में मदद करेगा।
क्या है इंडिगो अक प्लान-B
इंडिगो का प्लान B यात्रियों के लिए एक बार का ऑप्शन है, जिसके तहत वे बिना किसी एक्स्ट्रा चार्ज के अपनी टिकट कैंसिल कर सकते हैं और देरी या रीशेड्यूल हुई फ्लाइट के लिए रिफंड मांग सकते हैं।
एयरलाइन ने X पर पोस्ट किया, 'आज सुबह दिल्ली में घने कोहरे के कारण, विजिबिलिटी बहुत कम हो गई है, जिससे फ्लाइट ऑपरेशन प्रभावित हुए हैं। सावधानी के तौर पर, सुरक्षा को प्राथमिकता देने और एयरपोर्ट पर लंबे इंतजार को कम करने में मदद करने के लिए दिन भर कुछ फ्लाइट्स को पहले से ही कैंसिल किया जा सकता है।'
कैसे करें क्लेम?
एयरलाइन ने यात्रियों को यह भी सलाह दी है कि वे एयरपोर्ट के लिए अपनी यात्रा की योजना उसी हिसाब से बनाएं, क्योंकि कोहरे की वजह से सड़क पर ट्रैफिक धीमा रहने की उम्मीद है।
एयरलाइन ने कहा, 'हम आपको एयरपोर्ट जाने से पहले हमारी वेबसाइट या ऐप पर अपनी लेटेस्ट फ्लाइट का स्टेटस चेक करने के लिए भी कहते हैं। कैंसिल होने पर, आप आसानी से ऑनलाइन रीबुक कर सकते हैं या रिफंड क्लेम कर सकते हैं'।
प्लान B चुनकर, पैसेंजर कैंसिल होने पर आसानी से फ्लाइट रीबुक कर सकते हैं या ऑनलाइन रिफंड क्लेम कर सकते हैं।
कैसे काम करेगा इंडिगो प्लान B?
एयरलाइन के मुताबिक पैसेंजर को तीन स्थितियों में वन-टाइम प्लान चुनने का ऑप्शन मिलेगा।
- फ्लाइट कैंसिल होने पर
- फ्लाइट का टाइम शेड्यूल डिपार्चर से एक घंटा या उससे पहले होने पर
- फ्लाइट दो घंटे या उससे ज़्यादा लेट होने पर
इंडिगो के प्लान B का इस्तेमाल करने वाले पैसेंजर बार-बार अलर्ट से बचने के लिए रिवाइज्ड फ्लाइट को रिव्यू और एक्सेप्ट कर सकते हैं, साथ ही अपनी सुविधा के अनुसार दूसरी फ्लाइट रीबुक कर सकते हैं या बिना किसी एक्स्ट्रा चार्ज के कैंसिल करके रिफंड क्लेम कर सकते हैं। एयरलाइन ने कहा कि एक बार प्लान B का फायदा उठाने के बाद, इंडिगो के नियमों और शर्तों के अनुसार किसी भी और बदलाव या कैंसलेशन पर चार्ज लगेगा।
प्लान B का इस्तेमाल कैसे करें?
- https://www।goindigo।in/plan-b।html पर जाएं
- अपना PNR/बुकिंग रेफरेंस नंबर और ईमेल ID/आखिरी नाम डालें।
- फ्लाइट बदलें या फ्लाइट कैंसिल करें चुनें
- आप अपनी फ्लाइट का समय और/या तारीख बदल सकते हैं या कैंसिल करके रिफंड प्रोसेस कर सकते हैं।
इंडिगो ने कहा कि एलिजिबल पैसेंजर को उनके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल ID पर भेजे गए SMS, ईमेल और फोन कॉल के ज़रिए प्लान B के बारे में बताया जाएगा।
